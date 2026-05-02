Чехия встала на сторону России?

Дата публикации: 02.05.2026
Чехия выдала разрешение на пролет самолета Фицо в Москву на 9 мая.

Об этом сообщил представитель чешского МИД Адам Черге.

«Словацкая сторона направила [в Чехию] стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет [борта Фицо], и оно было без промедления выдано», — приводит его слова портал Novinky.

Фицо планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, включая возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Также в программе визита — встреча с президентом России Владимиром Путиным.

#Чехия #самолет #Москва #9 мая #дипломатия #Россия #политика
Редакция BB.LV
