Третья пошла! Депутаты создали новую следственную комиссию. Зачем и что будет дальше? 1 970

Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Парламентарии надеются установить виновных в завышении тарифов на отопление.

Итак, сегодня парламент одобрил создание уже третьей в этом созыве Сейма парламентской следственной комиссии. Примечательно, что инициативу по созданию следственной комиссии поддержали все 5 оппозиционных фракций Сейма.

Напомним, что в этом Сейме сперва была создана следственная комиссия по выяснению последствий инициированного тогдашним премьером Кариньшем "капитального ремонта" финансовой системы, что привело к краху трех банков.

Затем депутаты создали комиссию по расследованию реализации или точнее - нереализации проекта века Rail Baltica.

И вот настал черед третьего парламентского расследования - на сей раз депутаты хотят разобраться с причинами повышения тарифа на теплоэнергию (отопление) в Риге предприятием "Ригас силтумс".

Один из главных упреков - существующая практика, где произведенная ТЭЦ теплоэнергия выводится в атмосферу, а не используется в централизованном теплоснабжении, в то время как у частных коммерсантов закупается более дорогая теплоэнергия. «Это не только влечет за собой избыточные расходы, но и происходит двойное загрязнение окружающей среды с нарушением как национальных, так и нормативных актов Евросоюза», - полагают создатели комиссии.

Сложно сказать, насколько эффективным будет очередное парламентское расследование и приведет ли оно к снижению тарифов. Но одно ясно точно - комиссия даст депутатам дополнительную трибуну, еще один повод напомнить о себе в информационном пространстве, что весьма кстати в условиях фактически уже начавшейся предвыборной кампании.

Автор - Абик Элкин
