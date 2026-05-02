Клубника: ключ к здоровью и красоте, которую стоит чаще включать в рацион

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.05.2026
Диетологи настоятельно рекомендуют увеличивать потребление клубники, которую считают отличным союзником в борьбе с лишним весом. Благодаря своему богатому витаминами составу и полезным свойствам, она скрывает секреты здоровья и красоты.

 

По мнению экспертов в области питания, клубника является одним из самых действенных средств для снижения веса. Содержащиеся в ягодах вещества, регулирующие водный баланс, способствуют выведению лишней жидкости из организма и создают оптимальные условия для пищеварения.

Клубника богата клетчаткой, которая помогает абсорбировать токсины, накопившиеся в кишечнике.

Какое количество клубники следует употреблять

Например, вместо одного апельсина можно съесть пять ягод клубники и получить аналогичное количество полезной аскорбиновой кислоты. Этот витамин помогает уменьшить жировые отложения в таких проблемных зонах, как бедра, ягодицы и живот.

Кроме того, витамин С известен своей способностью укреплять иммунитет и положительно влиять на состояние кожи, способствуя выработке коллагена. Но это не все его преимущества в сфере здоровья и красоты.

Похудение и омоложение кожи

Специалисты утверждают, что клубника является не только эффективным средством для снижения веса.

Как уже упоминалось, исследования показали, что в клубнике содержится коллаген. Его выработка стимулируется высоким содержанием меди в этих ягодах, что обеспечивает вашей коже не только мягкость, но и упругость.

Старайтесь употреблять всего пять ягод клубники в день, и это станет вашим секретом молодости и красоты!

