На сохранение ансамбля Домского собора и монастыря до 2028 года из доходов моментальной "Лотереи древности" планируется направить более 9,6 млн евро, сообщили в ГООО "Latvijas loto".

Целью организованной "Latvijas loto" по инициативе Министерства финансов и Министерства культуры лотереи является сохранение культурно-исторического наследия Латвии, и в этом году на эти цели выделено 2,3 млн евро.

Руководитель реставрации Домского собора Роналдс Лусис отмечает, что ансамбль ждут крупнейшие реставрационные работы за последние 100 лет. Основная проблема связана с местоположением и основанием церкви, из-за чего со временем наблюдается неравномерная усадка конструкций здания.

Реконструкция ожидает и входящий в ансамбль Музей истории Риги и мореходства. Как сообщила его директор Лиене Йохансоне-Кузмина, благодаря "Лотерее древности" и выделенным в этом году 730 000 евро можно провести реновацию части крыши комплекса, продолжая находиться в прежних помещениях.

В скором времени будет выпущена вторая серия лотереи.