Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига запустила азартную игру. Будете участвовать? 0 560

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига запустила азартную игру. Будете участвовать?

На сохранение ансамбля Домского собора и монастыря до 2028 года из доходов моментальной "Лотереи древности" планируется направить более 9,6 млн евро, сообщили в ГООО "Latvijas loto".

Целью организованной "Latvijas loto" по инициативе Министерства финансов и Министерства культуры лотереи является сохранение культурно-исторического наследия Латвии, и в этом году на эти цели выделено 2,3 млн евро.

Руководитель реставрации Домского собора Роналдс Лусис отмечает, что ансамбль ждут крупнейшие реставрационные работы за последние 100 лет. Основная проблема связана с местоположением и основанием церкви, из-за чего со временем наблюдается неравномерная усадка конструкций здания.

Реконструкция ожидает и входящий в ансамбль Музей истории Риги и мореходства. Как сообщила его директор Лиене Йохансоне-Кузмина, благодаря "Лотерее древности" и выделенным в этом году 730 000 евро можно провести реновацию части крыши комплекса, продолжая находиться в прежних помещениях.

В "Latvijas loto" сообщили, что в результате "Лотереи древности" до 2028 года на сохранение ансамбля Домского собора будет направлено 9,6 млн евро. В скором времени будет выпущена вторая серия лотереи.

Читайте нас также:
#история #туризм #Латвия #лотерея #архитектура #монастырь #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
6

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео