Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биржа вместо частной сделки: Рижская дума рассматривала три сценария продажи RNP 1 1428

Политика
Дата публикации: 23.12.2025
LETA
Изображение к статье: Биржа вместо частной сделки: Рижская дума рассматривала три сценария продажи RNP

Проанализированы несколько сценариев продажи ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) с учетом того, что текущая реальная стоимость предприятия составляет 76-80 млн евро, пишет Diena.

Первый сценарий предусматривает разделение RNP и его продажу по частям, при этом предполагаемая рыночная стоимость составит около 55 млн евро. Второй сценарий - продажа RNP частному инвестору, предполагаемая рыночная стоимость - около 68 млн евро. Третий сценарий - вывод RNP на биржу с предполагаемой рыночной стоимостью 80-106 млн евро.

В качестве консультанта по продаже предприятия было привлечено адвокатское бюро "Sorainen", а по отдельным вопросам - консалтинговая компания "PwC Latvija".

В подготовленном Рижской думой проекте решения, который был приостановлен тогдашним и.о. мэра и вице-мэром Эдвардсом Ратниексом, предусматривалась реализация третьего сценария - преобразовать RNP в акционерное общество и вначале котировать на бирже 51% принадлежащих самоуправлению акций. Самоуправление планировало прекратить решающее влияние в RNP до 31 июля 2027 года, а полностью продать предприятие через биржу - до конца 2028 года.

У каждого из сценариев продажи RNP есть свои плюсы и минусы. По мнению руководителя департамента финансовых рынков банка "Luminor" Гинты Белевичи, в сценарии с разделением компании на части трудно увидеть логику, поскольку спектр услуг RNP не настолько диверсифицирован, чтобы было целесообразно делить компанию на несколько предприятий с более узкой специализацией. Такое разделение скорее способствовало бы дублированию административных функций и снижению рентабельности.

"Преимущество продажи предприятия целиком заключается в сравнительно быстром процессе и немедленной доступности денежных средств для Рижской думы после завершения сделки. Однако такой процесс может вызвать опасения по поводу корректного определения цены сделки. Поскольку количество потенциальных покупателей, желающих приобрести 100% долей капитала RNP, может быть ограниченным, существует вероятность, что сделка может состояться ниже рыночной стоимости", - отмечает Белевича.

Читайте нас также:
#рижская дума #биржа #Ригас Наму Парвалдниекс #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    23-го декабря

    Ждёмс.увеличения.на.всё.!!!

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге прогнозируют ответ Путина и не верят, что Зеленский сможет договорится с Трампом
Изображение к статье: Политолог о правящих: «Они уже едва друг с другом разговаривают»
Изображение к статье: «Плохо знают латышский язык»: объявили о сборе штрафов и вынесении предупреждений
Изображение к статье: «Путина не любят!» В России выразили недовольство решением Риги под Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео