Политолог о правящих: «Они уже едва друг с другом разговаривают»

Политика
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Политолог о правящих: «Они уже едва друг с другом разговаривают»

Профессор Юрис Розенвалдс подвел итоги года для правящей коалиции.

Профессор ЛУ, политолог Юрис Розенвалдс в интервью Латвийскому радио напомнил, что весь уходящий год правительство Силини "мучалось с кворумом", поскольку в Сейме у правящих было минимальное большинство. А тут еще и началась предвыборная кампания...

"И в предыдущие годы хватало попыток раскачать и свергнуть правительство, но коалиционные партии, опираясь на большинство в Сейме, сумели удерживать политические процессы в относительно стабильном русле. В этом году этого уже не получилось. Важную роль в этом сыграл Союз зеленых и крестьян, который после не слишком удачных муниципальных выборов начал своевременно готовиться к выборам в Сейм, больше думая о своих избирателях", - отметил политолог. Он обратил внимание на то, что впервые за долгие годы единство коалиции начало рушиться из-за идеологических противоречий!

"В результате год закончился тем, что мы видим, что два партнера по коалиции — «прогрессивные» и Союз зеленых и крестьян — едва разговаривают между собой и во всяком случае при любой возможности все-таки тыкают друг друга, высказывая всякие упреки и так далее ", - напомнил Ю. Розенвалдс. Но несмотря на все противоречия и нетерпимость друг к другу, политолог полагает, что правительство Силини в новом году не развалится и доработает до выборов.

#выборы #партии #коалиция #мнение эксперта #правительство #политика
Эдуард Эльдаров
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го декабря

    доработает до выборов -- Дело не в том, чтобы элементарно работать за те деньги, которые мы им платим. На которые содержим их семьи, детей и внуков. Дело в том, чтобы додержаться на своих должностях как можно дольше, ничего не делая кроме грызни между собой.

    15
    2

