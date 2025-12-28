Как известно, движение "Без партий", призывавшее к революции в избирательной системе, после ухода из него известного режиссера, фактически приказало долго жить. Однако сама идея, по мнению бывшего депутата Верховного совета и экс-министра обороны Талавса Юндзиса, правильная и своевременное. Юрист и политолог Юндзис в интервью порталу ogrenet.lv крайне критически отозвался о существующей в Латвии все последние 30 лет избирательной системе. Он также призвал начать политическую дискуссию о переходе на мажоритарную систему, то есть выборов по одномандатным округам.

"Время вполне подходит. Тем более, такую систему нельзя менять ни за месяц, ни за год. Но начинать дискуссии - последнее время, потому что вот уже тридцать лет мы мучаемся с, мягко говоря, не очень подходящей пропорциональной избирательной системой.

Время самое подходящее – надо начинать дискуссии. Я бы даже сказал, что в будущем, через год, два, три, можно было бы дойти до референдума. Только наша Конституция сейчас реально и фактически не позволяет провести ни один референдум из-за установленных в ней непропорциональных требований, чтобы их инициировать. Референдум был бы важен не только из-за голосов «за» или «против». Референдум – это школа народного просвещения – за три, четыре и более месяцев все аргументы за и против расставляются по полочкам, и народ начинает понимать, что это такое.

Мы живем в парадоксальной ситуации уже более тридцати лет. Когда в Сейме происходит что-то не очень лестное, журналисты и политики часто говорят: «сами виноваты. Кого же вы там избрали?», как будто во всем виноват избиратель.

Посмотрим на ситуацию с точки зрения избирателя. На прошлых выборах в Сейм перед избирателем положили 19 списков партий. В каждом – от двадцати до тридцати и более кандидатов. Только в Рижском округе во всех списках было около шестисот человек. И избирателю говорят — пожалуйста, сделайте «правильный выбор»!

Я сам пытался посчитать, сколько кандидатов вообще знаю. Для одной партии – может, пять из восемнадцати, для другой – одну или две. В такой ситуации говорить о «правильном выборе» - все равно что покупать кота в мешке. Чтобы понять, кто эти шестьсот человек, мне понадобились бы месяцы, чтобы исследовать по восемь часов в день. Никто этого не делает и не сделает. Так что виноват не народ, а система – она чрезвычайно слабая.

И, покупая кота в мешке, к хорошему "коту" в списке прилагаются и "беспомощные котята" – в основном люди без достаточного опыта в какой-либо профессии или сфере управления. Депутаты не виноваты — система несет за это ответственность. То же самое и с министрами — министры рождаются из того же Сейма. Многие партии фактически не имеют ни одного толкового человека, которого можно было бы поставить на пост министра, потому что мало кто из них руководил даже небольшим коллективом, а теперь эти люди должны руководить отраслью с тысячами работников. Что хорошего может там получиться? Это проблема системы, а не людей.

Кроме того, эта система создает слабые партии. Для создания партии достаточно найти одного композитора, одного спортсмена, какого-то известного человека, добавить десятки неизвестных фамилий – и список готов. Партии зачастую являются группами интересов, а не идеологическими командами. Никто вроде бы не «лично виноват» – так просто система построена.

Но нельзя сказать, что мы не видели более хороших выборов! 18 марта 1990 года состоялись выборы в Верховный совет. Латвия была разделена на избирательные округа, кандидаты были известны, правила четкие. Я баллотировался в Лиелвардском, Кегумском и Бирзгальском избирательных округах — в трех небольших волостях. В этом избирательном округе нас было семь кандидатов, и только один имел возможность быть избранным. В течение трех месяцев все кандидаты встречались с избирателями — в домах культуры, библиотеках, на улице, у домов, в волостях. Избиратели знали, за кого голосуют. Из 7-10 кандидатов вы действительно в течение трех месяцев можете выбрать, кто настоящий. Это были одномандатные округа.

Мне запомнились слова тогдашнего председателя Верховного совета Анатолия Горбунова в 1993 году: такого качественного парламента, как Верховный совет, больше не будет. Тогда я совершенно не понимал, что он имеет в виду. Теперь понимаю. Пропорциональная система несопоставима – в ней люди знают одного популярного композитора или спортсмена, а остальные? Партиям не нужно пытаться формировать качественные списки — главное найти "локомотивы", которые и будут тянуть весь список".