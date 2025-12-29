Baltijas balss logotype
В возрасте 42 лет умер депутат Сейма 3 3722

Политика
Дата публикации: 29.12.2025
LETA
Изображение к статье: В возрасте 42 лет умер депутат Сейма

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Зелдерис родился в 1983 году.

В 14-й Сейм он был избран по списку "Прогрессивных", но в июне прошлого года покинул парламентскую фракцию партии.

В свое время Зелдерис создал партию "Мы - для Талси и края" и был мэром Талсинского края, а 24 июля этого года покинул пост члена правления партии.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, мандат депутата Сейма вместо Зелдериса полагается парламентскому секретарю Министерства обороны Лиене Гатере.

Оставить комментарий

(3)
  • V I
    V. I.
    30-го декабря

    Да что с вами не так? Человека не стало а вы язвите по этому поводу, это как вообще?! Соболезнования родным и близким.

    1
    0
  • VU
    Vards Uzvards
    29-го декабря

    Все его заслуги - был чиновником, депутатом? Это заслуги, перед правящим классом, чьи интересы он обслуживал.

    69
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vards Uzvards
    30-го декабря

    А что он для Латвии сделал, будучи как чиновником, так и депутатом? Может быть решил важный для всего латышского общества вопрос или просто идею выдвинул, которая была направлена на качественное улучшение жизни всех народов, населяющих Латвию?

    3
    2
Читать все комментарии

Видео