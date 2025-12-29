После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Зелдерис родился в 1983 году.

В 14-й Сейм он был избран по списку "Прогрессивных", но в июне прошлого года покинул парламентскую фракцию партии.

В свое время Зелдерис создал партию "Мы - для Талси и края" и был мэром Талсинского края, а 24 июля этого года покинул пост члена правления партии.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, мандат депутата Сейма вместо Зелдериса полагается парламентскому секретарю Министерства обороны Лиене Гатере.