Кто получит деньги на творчество в 2026 году: названы 44 имени 1 339

Политика
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто получит деньги на творчество в 2026 году: названы 44 имени
ФОТО: Unsplash

Государственный фонд культурного капитала (ГФКК / VKKF) выделил 644 000 евро на творческие стипендии следующего года, которые распределят между 44 претендентами, сообщила агентству LETA представитель фонда Илона Скуя.

В области литературы стипендии получат Ивар Штейнбергс, Освальд Зебрис, Иева Лапиня, Эмия Эмилия Григорьева, Март Пуйятс, Мадара Грунтмане-Дуяна, Лоте Вилма Витиня, Свен Кузмин, Мара Пуките и Дайна Табуна.

В музыкальной сфере стипендии присуждены Илоне Бреге, Юрису Карлсонсу, Илзе Лиепине, Райвису Мисюну, Гундеге Шмите, Эдгару Цирулису, Линде Леймане и Александру Аврамецу.

В сфере визуального искусства поддержку ГФКК получат Иева Балоде, Сандра Крастиня, Аманда Зиемеле, Эрик Апалайс, Мартиньш Зутис, Роланд Пэтеркопс, Паул Тадеус Риетумс, Кристап Анцанс, Лаймдота Малле, Шелда Пуките, Иева Эпнере, Микелис Марис Мурниекс, Иева Калниня и Алексей Белецкий.

В области сценического искусства стипендии присуждены Лайле Буране, Алисе Мадаре Бокалдере и Рудольфу Гединьшу, в области кинематографии — Мадаре Дишлере и Марцису Лацису, в сфере дизайна и архитектуры — Рихарду Фунтсу и Тине Алисe Друпе.

В области культурного наследия поддержка предоставлена Агрису Зейдлерсу, в традиционной культуре — Илмару Пумпурсу и Бируте Озолине, а в сфере междисциплинарных проектов — Агнесе Гайле-Ирбе и Кристине Желве.

ГФКК указывает, что цель программы — способствовать развитию творческих личностей, которые уже продемонстрировали высокий уровень художественного мастерства, а также созданию новых произведений и актуальных исследований высокого качества в различных жанрах.

Срок действия стипендии — полный календарный год, с 1 января по 31 декабря 2026 года, размер стипендии составляет 1220 евро в месяц. Стипендия выплачивается ежемесячно.

#дизайн #литература #культура #музыка #архитектура #творчество #стипендии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Очередной междусобойчик, присосавшихся кланов, любовников, однопартийцев, кумовьёв родственников по распилу госбюджета? Все эти национальные тварьцы ратовали за капитализм и за развал СССР, так пусть зарабатывают сами своим никому не нужным творчеством. А если не могут без госдотаций, то где шедевры, достижения хотябы сопоставимые с советскими?

    7
    2

