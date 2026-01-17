Кроме того, государство намерено участвовать в разработке его содержания на 75%. Такое предложение министерство выдвинуло 16 января во время встречи с представителями самоуправления Резекне, Министерства экономики и Министерства умного управления и регионального развития.

Ответ самоуправления пока не получен. Это означает, что Министерство культуры будет иметь наибольшее влияние на содержание, а небольшая часть будет оставлена самоуправлению, чтобы оно могло, например, поддерживать профессиональный духовой оркестр. Министерство культуры делает такое предложение, чтобы концертный зал обеспечивал доступность региональной культурной политики и профессиональных культурно-художественных услуг.

Глава рабочей группы самоуправления, депутат Карина Барткевича сказала, что в пятницу состоялся конструктивный диалог между городом и ответственными министерствами, но предложение Минкульта нужно рассмотреть:

"Мы все изучим вместе, и к 20-му числу подведем итоги по всем вопросам, передадим всю информацию в Министерство культуры. А 21-го числа состоится следующая встреча, но я могу заверить вас, что город Резекне готов к работе и коммуникации, и только посредством конструктивного диалога можно добиться реальных дел".

21 января состоится заседание латгальской подкомиссии комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, на котором будет рассмотрен вопрос "Gors".