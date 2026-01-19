Президент Латвии кажется не боится, что наша страна может попасть в список государств ЕС, которые США обложат дополнительными тарифами.

Установление тарифов и развернувшаяся в этой связи дискуссия воодушевляют и вдохновляют противников, подчеркнул в записи в социальной сети "Facebook" президент Латвии Эдгар Ринкевич, высказав свое мнение о развернутой США дискуссии в отношении Гренландии.

Он пояснил, что вопросы укрепления безопасности Арктики сейчас решаются как на уровне НАТО, так и в двустороннем диалоге между Данией и США, а также с участием других арктических стран при соблюдении принципов международного права.

Президент подчеркнул, что Дания является надежным союзником НАТО и не стоит сомневаться в ее способности вместе с союзниками по альянсу защитить Гренландию от потенциальной угрозы со стороны России или Китая, если она возникнет в будущем.

"Я и раньше заявлял, что Дания является сильной демократией, членом Евросоюза и надежным союзником по НАТО. Гренландия - неотъемлемая часть Дании", - заявил Ринкевич.

Понимая интересы безопасности США, президент выразил надежду, что оба союзника Латвии смогут найти взаимоприемлемое решение. Он также подчеркнул, что Латвия поддерживает продолжение прямого диалога и опубликованное в воскресенье заявление Дании, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии и Швеции о Гренландии.

"Установление тарифов и дискуссия вокруг этого не идут на пользу никому в евроатлантическом пространстве, но воодушевляют и вдохновляют наших противников", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить таможенные тарифы для ряда стран ЕС, выступающих против планов Вашингтона взять под контроль Гренландию, ЕС рассматривает возможность введения таможенных тарифов на импорт из США в объеме 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний к рынку ЕС, сообщает газета "Financial Times" со ссылкой на неофициальные слова должностных лиц ЕС.

Трамп ранее заявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми стран ЕС облагается таможенным налогом в размере 10%.

Новые тарифы коснутся всего импорта из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии США, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

В связи с угрозами Трампа установить таможенные тарифы председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил в воскресенье о созыве внеочередного саммита ЕС, который должен состояться в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию и Норвегию.