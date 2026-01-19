Baltijas balss logotype
«Гренландия это неотъемлемая часть Дании» - Ринкевич дал сигнал США

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Гренландия это неотъемлемая часть Дании» - Ринкевич дал сигнал США
ФОТО: LETA

Президент Латвии кажется не боится, что наша страна может попасть в список государств ЕС, которые США обложат дополнительными тарифами.

Установление тарифов и развернувшаяся в этой связи дискуссия воодушевляют и вдохновляют противников, подчеркнул в записи в социальной сети "Facebook" президент Латвии Эдгар Ринкевич, высказав свое мнение о развернутой США дискуссии в отношении Гренландии.

Он пояснил, что вопросы укрепления безопасности Арктики сейчас решаются как на уровне НАТО, так и в двустороннем диалоге между Данией и США, а также с участием других арктических стран при соблюдении принципов международного права.

Президент подчеркнул, что Дания является надежным союзником НАТО и не стоит сомневаться в ее способности вместе с союзниками по альянсу защитить Гренландию от потенциальной угрозы со стороны России или Китая, если она возникнет в будущем.

"Я и раньше заявлял, что Дания является сильной демократией, членом Евросоюза и надежным союзником по НАТО. Гренландия - неотъемлемая часть Дании", - заявил Ринкевич.

Понимая интересы безопасности США, президент выразил надежду, что оба союзника Латвии смогут найти взаимоприемлемое решение. Он также подчеркнул, что Латвия поддерживает продолжение прямого диалога и опубликованное в воскресенье заявление Дании, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии и Швеции о Гренландии.

"Установление тарифов и дискуссия вокруг этого не идут на пользу никому в евроатлантическом пространстве, но воодушевляют и вдохновляют наших противников", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить таможенные тарифы для ряда стран ЕС, выступающих против планов Вашингтона взять под контроль Гренландию, ЕС рассматривает возможность введения таможенных тарифов на импорт из США в объеме 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний к рынку ЕС, сообщает газета "Financial Times" со ссылкой на неофициальные слова должностных лиц ЕС.

Трамп ранее заявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми стран ЕС облагается таможенным налогом в размере 10%.

Новые тарифы коснутся всего импорта из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии США, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

В связи с угрозами Трампа установить таможенные тарифы председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил в воскресенье о созыве внеочередного саммита ЕС, который должен состояться в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию и Норвегию.

#НАТО #США #Латвия #безопасность #Гренландия #Евросоюз #Китай #Россия #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(15)
  • А
    Андрей
    20-го января

    Что-то не видно флагов Дании на гос.учреждениях... Ещё не успел закупить? Или не будет совсем? Ну тогда хоть флагжок на лого/аватарке в соц.сетях? Ну не столько сколько украинских, но хотя бы столько же сколько было за Чарли (кто помнит ещё что это было за Чарли?)?

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го января

    Вот именно так поступают люди, которым абсолютно безразлично, что будет со страной, которой они якобы "руководят", что будет с народом в ней проживающим.

    25% пошлин, - ну и что, ведь это народ будет больше платить, ведь тем же самым латышам живущим на хуторах, будут по "долбоящикам" совсем другое рассказывать.

    20
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    20-го января

    Сейчас поедет в Адажи на американскую военную базу и покажет американца Кузькину мать

    25
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Дал сигнал США?

    Ну и что в ответ от США получил?

    38
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Плевок. По причине расстояния еще не долетел.

    16
    1
  • З
    Злой
    19-го января

    Ух как страшен этот заднеприводный, все испугались!

    37
    2
  • JL
    Janina LV
    19-го января

    Ринкевич о Гренландии говорит языком учтивого посредника — жалко только, что посреднику никто не звонил. Компромисс Ринкевича в гренландском деле напоминает уклончивое - ладно-ладно нет никаких проблем, мы все поняли.

    20
    1
  • 19-го января

    я думаю как Трамп скажет так и будет, ведь от дешёвых ресурсов европа отказалась а без них европе и возразить нечем ведь Трамп запросто вентиль всей европе перекроет, и рынки европа потеряла. теперь будем смотреть в рот Трампу и слушаться, ведь сами этого хотели. слезли так сказать с энергетической и ресурсной иглы.

    69
    2
  • NS
    Nothing Special
    19-го января

    Пускай же говорят собаки:"Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!

    50
    1
  • Д
    Добрый
    Nothing Special
    19-го января

    Признание собственных недостатков делает тебе честь

    4
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    Nothing Special
    19-го января

    Как мне нравится эрек... тьфу, реакция тупых... ой, добрых! Ты-то что возбудился? Трамп и про Ринкевича с трудом вспомнит, а уж тебя, комментатора, даже нахрен не пошлёт - не по чину, сам пойдёшь. Ты лучше иди комментируй новости с Родины - распил денег на "Рейл Балтика", например. А в международных вопросах твоя фамилия "Мухин" - ты пролетаешь.

    16
    1
  • Д
    Дед
    19-го января

    Дал сигнал, это был гудок? Тогда Трамп думаю, не мог его не услышать.

    60
    1
  • A
    Aleks
    19-го января

    Риня совершенно безбоязненно наехал на США,потому как знает,что все эти Венесуэлы,Украины,Гренландии,Канады и прочее-это отвлекалочка для обществ мира ,когда за кулисами ,а где уже и явно стараются установить Новый мировой порядок,о чем в открытую заявил премьер Канады. Риня🔯 для этого поставлен президентом как Фрейберга 🔯для вхождения в ЕС и НАТО...😈👽

    35
    2
  • Пп
    Прожектор перестройки
    19-го января

    Сейчас Трамп офигеет....Сначала, правда, долго будет вспоминать, кто такой Ринкевич....

    99
    1
  • Е
    Ехидный
    Прожектор перестройки
    19-го января

    Трамп и Латвию два дня на карте искать будет !!!

    57
    2
Читать все комментарии

