Литва последовала примеру Эстонии и с этого года разрешила жителям страны досрочно забирать накопления на втором пенсионном уровне, пишут общественные СМИ.

С одной стороны, это дает людям возможность самим решать, куда вкладывать деньги, однако, как показывает опыт Эстонии, велика вероятность, что эти средства будут быстро потрачены. Эксперты по вопросам пенсионной системы критикуют реформы в обеих странах.

Передача "De facto" попыталась выяснить, найдутся ли и в Латвии политики, которые, вдохновившись примером соседних стран, поднимут этот вопрос в год парламентских выборов. В Эстонии после пенсионной реформы, позволившей жителям досрочно забирать средства со второго пенсионного уровня, в экономику поступил большой объем денег. Уже в первую волну осенью 2021 года около 150 тысяч человек забрали более 1 млрд евро.

"Реальность оказалась такой, что, когда появилась возможность забрать эти деньги, лишь очень небольшая их часть была направлена в накопления. Основная часть ушла на потребление и погашение краткосрочных обязательств", - говорит руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.

Плюсов в эстонской реформе она не видит: приток денег в потребление увеличил инфляцию, а многие малообеспеченные люди забрали и без того небольшие пенсионные накопления.

"Последствия таковы, что именно у самой уязвимой и наименее обеспеченной части общества будущая пенсия будет недостаточной", - отметила Дундуре.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал недавно назвал реализованную предыдущим правительством реформу системы второго пенсионного уровня ошибкой: "Если хотите услышать мое честное мнение, то это самое большое преступление против будущего, которое можно совершить".

Тем не менее, несмотря на не самый удачный эстонский опыт, литовцы с этого года пошли на такой же шаг. Как в декабре заявил Латвийскому телевидению министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас, жителей Литвы не устраивало то, что второй уровень является обязательным, а также отдача от вложенных средств. Теперь у литовцев есть возможность в течение двух лет выйти из этой системы, забрав свои взносы.

"Некоторые люди потратят эти деньги на услуги здравоохранения, образование, жилье. И это хорошо. Но будут и такие, кто потратит их на мобильный телефон или отпуск, и это уже не так хорошо. Но таков наш политический выбор", - сказал министр.

В Латвии на втором пенсионном уровне накоплено более 10 млрд евро. И в год выборов актуален вопрос: появится ли у какой-либо из партий соблазн предложить своим избирателям быстрее воспользоваться пенсионными накоплениями?