По мнению политолога Яниса Икстенса, в Латвии уже с середины минувшего года началась предвыборная кампания в XV Сейм. Многие вздохнули облегченно, что правительство Силини устояло при дебатах о главном финансовом документе страны. Но также после принятия госбюджета на 2026 год «эти фундаментальные, также идеологические, противоречия никуда же не делись».

«До того дня голосования еще идти долгий путь, там еще будет довольно много всяких поворотов, – констатирует Я.Икстенс, – Мы уже видели, как буквально в течение двух недель Херманис вышел из игры, потом опять вступил в игру... Мы еще не знаем, сколько раз он еще вступит и выйдет и какие еще иные персонажи что-то сделают».

«Фактически мы говорим о том, что у нескольких партий — шести, семи — есть равная поддержка, между 5 и 10 процентами — это не 25 и 10, тут разные проценты могут поменяться сравнительно просто, особенно принимая во внимание, что лояльность избирателя партиям невысока, они сравнительно легко могут сменить своих фаворитов. Я думаю, что есть очень много возможностей за это время побороться и убедить общество в том, что у нас есть это наилучшее предложение, у нас есть самые компетентные люди».

Я.Икстенс считает также, что властвующая в политике ЛР схема – «достаточно скучная». «Оппозиционеры и новички говорят — все плохо, правительство работает неудовлетворительно... В свою очередь правящая коалиция рассказывает, как много есть разных достижений и что у нее есть чрезвычайно много чудесных затей».