Властвующая в политике ЛР схема – «достаточно скучная» - политолог 2 408

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Властвующая в политике ЛР схема – «достаточно скучная» - политолог
ФОТО: Valsts kanceleja

По мнению политолога Яниса Икстенса, в Латвии уже с середины минувшего года началась предвыборная кампания в XV Сейм. Многие вздохнули облегченно, что правительство Силини устояло при дебатах о главном финансовом документе страны. Но также после принятия госбюджета на 2026 год «эти фундаментальные, также идеологические, противоречия никуда же не делись».

«До того дня голосования еще идти долгий путь, там еще будет довольно много всяких поворотов, – констатирует Я.Икстенс, – Мы уже видели, как буквально в течение двух недель Херманис вышел из игры, потом опять вступил в игру... Мы еще не знаем, сколько раз он еще вступит и выйдет и какие еще иные персонажи что-то сделают».

«Фактически мы говорим о том, что у нескольких партий — шести, семи — есть равная поддержка, между 5 и 10 процентами — это не 25 и 10, тут разные проценты могут поменяться сравнительно просто, особенно принимая во внимание, что лояльность избирателя партиям невысока, они сравнительно легко могут сменить своих фаворитов. Я думаю, что есть очень много возможностей за это время побороться и убедить общество в том, что у нас есть это наилучшее предложение, у нас есть самые компетентные люди».

Я.Икстенс считает также, что властвующая в политике ЛР схема – «достаточно скучная». «Оппозиционеры и новички говорят — все плохо, правительство работает неудовлетворительно... В свою очередь правящая коалиция рассказывает, как много есть разных достижений и что у нее есть чрезвычайно много чудесных затей».

#выборы #госбюджет #партии #оппозиция #правящая коалиция #правительство #политика
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Согласен - скучная, но на удивление жизнеспособная. Воруют напропалую уже 30 с лишним лет и ни одной посадки!

    Aleks
    19-го января

    Схемы,действительно, простые и не надо особо заморачиваться как Остап Бендер. Просто нужны деньги на Украину,на оборону,на Реал Балтик и никаких проблем.Главное,чтобы у чемодана ручки не оторвались,когда несёшь (ведёшь) откаты ,поэтому чемоданы выбираются надёжные как сейфы... Действительно,никакой изобретательности,креатива,наконец,работа мозга.Если бы не американская крыша КНАБ,то размотать любую схему не составит труда в короткий промежуток времени и в такой же короткий срок предъявить обвинения,даже при всем непрофессионализме системы,которую рушили годами для этого...

