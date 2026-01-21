Baltijas balss logotype
«Министр берет советников, которые умнее его»

Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Министр берет советников, которые умнее его»
ФОТО: LETA

Политолог объяснил принцип формирования команды министра.

В эфире ТВ-24 прошла дискуссия о том, как формируются бюро того или иного министра. Политолог Филипп Раевский пояснил, что министры у нас - это политические фигуры, которые не всегда компетентны в той сфере, которой руководят. Или недостаточно компетентны. Поэтому они приглашают советников, которые умнее их в определенной сфере. "И если министр собирает хорошую команду, то тогда все у него получается", - отметил политолог. Но советники - приходят и уходят, а... чиновники остаются. "И если чиновники видят, что до выборов остается мало времени, то они просто выжидают и никаких решений не принимают. Это все тормозит развитие страны", - полагает эксперт.

#выборы #чиновники #мнение эксперта #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
