При рассмотрении бюджета Рижского самоуправления на этот год депутаты коалиции и оппозиции Рижской думы обменялись взаимными обвинениями и упрёками во лжи.

Оппозиция обвиняла коалицию в пренебрежении потребностями людей. В частности, думе ставили в упрёк лоббирование интересов 10 000 велосипедистов путем строительства новой инфраструктуры, при одновременном игнорировании интересов 100 000 жителей, дворы которых остаются разбитыми и неухоженными.

Депутаты оппозиции нашли в расходах муниципального бюджета странные траты – такие как закупка кофе, аренда кофейных автоматов, перекраска пляжных кабинок для переодевания, на что планируется потратить 36 000 евро (по 3000 евро за одну кабинку) и другие расходы.

Добравшиеся до трибуны оппозиционеры требовали решить вопросы безопасности в районе торгового центра «Origo» и выдавать школьникам бесплатные обеды.

Бюджет Риги на этот год был назван бюджетом брежневской эпохи застоя, который не предусматривает ни экономического, ни социального прорыва ни в этом, ни в последующие годы.

Столичному мэру напомнили, что после восстановления независимости Латвии Рига потеряла более 200 000 жителей. В то же время, по словам депутата, политики правящей коалиции занимаются вопросами латышской идентичности, преследуют мигрантов, а вице-мэр Вилнис Кирсис угрожает уволить 20 директоров школ, если дети будут плохо говорить по-латышски.

В свою очередь депутаты, оказавшиеся при власти, обвинили оппозицию в искажении фактов и их интерпретации в собственных интересах, а также хвалили отдельные статьи расходов, которые, по их мнению, улучшат жизнь в Риге. В частности, была упомянута новая программа по безопасности дорожного движения объёмом 2 млн евро, которая позволит целенаправленно благоустроить территорию вокруг школ.

Коалиция также заявила о строительстве 146 бомбоубежищ, которые позволят жителям укрыться в случае войны. Кроме того, было подчёркнуто, что 2 млн евро будут направлены на повышение зарплат полицейским, а также выделены и другие расходы.

Оппозиционеры в ответ предложили в рамках экономики сократить третьего вице-мэра и заместителей председателей комитетов думы.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс с горечью признался, что на заседании думы услышал множество манипуляций о том, будто для коалиции люди не являются приоритетом. Он утверждает, что это «холодная ложь».

ДОПОЛНЕНО: Рига приняла бюджет с дефицитом в 200 млн евро.

После более чем десяти часов дискуссий Рижская дума в среду приняла бюджет на текущий год, в котором запланированы доходы в размере 1,5 млрд евро и расходы в объёме 1,7 млрд евро