По 3 тыс евро на покраску кабинки для переодевания: при принятии бюджета Риги вcплыли странные вещи (ДОПОЛНЕНО) 8 4760

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
LETA
Изображение к статье: По 3 тыс евро на покраску кабинки для переодевания: при принятии бюджета Риги вcплыли странные вещи (ДОПОЛНЕНО)

При рассмотрении бюджета Рижского самоуправления на этот год депутаты коалиции и оппозиции Рижской думы обменялись взаимными обвинениями и упрёками во лжи.

Оппозиция обвиняла коалицию в пренебрежении потребностями людей. В частности, думе ставили в упрёк лоббирование интересов 10 000 велосипедистов путем строительства новой инфраструктуры, при одновременном игнорировании интересов 100 000 жителей, дворы которых остаются разбитыми и неухоженными.

Депутаты оппозиции нашли в расходах муниципального бюджета странные траты – такие как закупка кофе, аренда кофейных автоматов, перекраска пляжных кабинок для переодевания, на что планируется потратить 36 000 евро (по 3000 евро за одну кабинку) и другие расходы.

Добравшиеся до трибуны оппозиционеры требовали решить вопросы безопасности в районе торгового центра «Origo» и выдавать школьникам бесплатные обеды.

Бюджет Риги на этот год был назван бюджетом брежневской эпохи застоя, который не предусматривает ни экономического, ни социального прорыва ни в этом, ни в последующие годы.

Столичному мэру напомнили, что после восстановления независимости Латвии Рига потеряла более 200 000 жителей. В то же время, по словам депутата, политики правящей коалиции занимаются вопросами латышской идентичности, преследуют мигрантов, а вице-мэр Вилнис Кирсис угрожает уволить 20 директоров школ, если дети будут плохо говорить по-латышски.

В свою очередь депутаты, оказавшиеся при власти, обвинили оппозицию в искажении фактов и их интерпретации в собственных интересах, а также хвалили отдельные статьи расходов, которые, по их мнению, улучшат жизнь в Риге. В частности, была упомянута новая программа по безопасности дорожного движения объёмом 2 млн евро, которая позволит целенаправленно благоустроить территорию вокруг школ.

Коалиция также заявила о строительстве 146 бомбоубежищ, которые позволят жителям укрыться в случае войны. Кроме того, было подчёркнуто, что 2 млн евро будут направлены на повышение зарплат полицейским, а также выделены и другие расходы.

Оппозиционеры в ответ предложили в рамках экономики сократить третьего вице-мэра и заместителей председателей комитетов думы.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс с горечью признался, что на заседании думы услышал множество манипуляций о том, будто для коалиции люди не являются приоритетом. Он утверждает, что это «холодная ложь».

ДОПОЛНЕНО: Рига приняла бюджет с дефицитом в 200 млн евро.

После более чем десяти часов дискуссий Рижская дума в среду приняла бюджет на текущий год, в котором запланированы доходы в размере 1,5 млрд евро и расходы в объёме 1,7 млрд евро

#Рига #образование #депутаты #безопасность #бюджет #политика
  • VS
    Vad Sorry
    22-го января

    перекраска пляжных кабинок для переодевания, на что планируется потратить 36 000 евро (по 3000 евро за одну кабинку) и другие расходы. ???? Я за 200 покрашу

    23
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го января

    А вообще никакрй фантазии. Помнится, у прежнего состава думы в бюджете "Ригас межи" затесалась статья о высадке нескольких тысяч кустов роз в декабре в парках Риги...

    32
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го января

    (запевает на мотив известной песни) "Вороватые нацисты занимали города..."

    32
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го января

    (запевает на мотив известной песни) "Вороватые нацисты занимали города..."

    14
    1
  • bt
    bory tschist
    22-го января

    так, всевозможные ... выделения в кабинках, наверное, вручную отcкребали – отсюда и расценки такие

    30
    10
  • Д
    Дед
    21-го января

    Практически любая проверка, трат всех расходов, приводит к выявлению никому непонятных цен. Цены продолжают вступать в силу, то есть идет конкретное разворовывание средств. Ни полиция, ни прокуратура, ни КНАБ, никто не обращает внимания на явно преступные действия правителей. Как пример, 3 тыс. евро за кабинку, так и остались в расходах? Заведено уголовное дело КНАБом или прокуратурой? Нет . Деньги из бюджета украдены и возвращать никто не будет. Тогда зачем общество платит КНАБу и прокуратуре деньги? Всех уволить и принять на работу тех, кто хочет работать.

    88
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    потому что так и короче == Водитель, будь внимателен на трассе – с боку, сзади пидарас на пидарасе.

    45
    3
  • A
    Aleks
    21-го января

    Клейнберг врёт как дышит,говоря ,что он и его вице-бараны заботятся о людях. У них только одни мысли:это как то насолить русским и побольше и скоммуниздить из бюджета. И за что русским и латышам любить этих ,,антисемитов,,ненавидящих всех? Да и что можно хорошего ждать от Прогрессивных,которых мой один друг латыш назвал активными и пассивными пидорасами,которые для красоты взяли название ,,Прогрессивные,,потому что так и короче 👽😈

    81
    3
