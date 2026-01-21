Baltijas balss logotype
Пригодится воды напиться: кто загрязняет латвийские реки и озера

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этой речушке повезло — ее очистили. Фото Goodwater.lv

Этой речушке повезло — ее очистили. Фото Goodwater.lv

«Нав лаби, драуги!» – крылатое выражение А.К.Кариньша так и напрашивается при взгляде на карту экологического состояния рек нашей республики.

Высококачественные водные ресурсы рассыпаны мелкими голубыми пятнышкам по отдаленным краям, в то время как близ крупнейшей, столичной, агломерации — низовья Даугавы становятся красными.

«Очень плохое» положение гидрологических ресурсов в Рижском регионе — предупреждение всем, кто купается, ловит рыбу, да и просто пьет из водопроводного крана.

Выстелите мне дно

Не так, конечно, чтобы все было запущено. Латвийский государственный центр геологии и метеорологии (LVĢMC) «работает над оценкой вод» – и готовит план на 2028-2033 гг. Разработаны поправки к Закону об услугах водного хозяйства в связи с регулами ЕС по сточным водам.

К счастью, помогает и европроект LIFE GoodWater. Очистка и выпрямление русел рек, сочетаются с выстраиванием новых систем сточных вод и ливневой канализации. В рамках данной инициативы в прошлом году вычистили речку Слоцене, а также устроили искусственное болото Слоклея. Все это должно создать общий биотоп со знаменитым озером Каниеру. Для сокращения вредных азотных соединений, попадающих в водоемы с полей, где применяются минудобрения — в Латвии начали использовать биореакторы на щепе, которые установили в Шкедской, Бенской и Пенкульской волостях.

В ЛР начинают применять не просто мелиорацию, но дружественные природе резервуары для седиментации (осаждения) — это процесс оседания твердых частиц, капель жидкости или пузырьков газа из жидкой или газообразной среды под действием силы тяжести или центробежных сил. Например, у речки Мазупите, впадающей в Рижский залив близ Рои, Талсинского края, есть 3 резервуара, выстланных специальной геотекстильной тканью.

Время раскладывать камни

Желающих помочь водной среде страны немало — в прошлом году состоялось 10 толок на речках Мергупе, Ауце, Аге, Вершупите... Например, в живописном притоке Венты — Зане — разложили камни, вокруг которых теперь ожидается формирование естественных биотопов.

Как сообщил LVĢMC на недавнем заседании Комиссии Сейма по долгосрочному развитию, ученые стараются донести до сельских тружеников возможные способы уменьшить воздействия земледелия на качество рек, «а также готовятся видеоматериалы».

Увы, практически каждую весну разлив Даугавы, Гауи и Лиелупе неизбежно приводит к загрязнению их бассейнов, а также Рижского залива. Вполне вероятно, что нынешняя, весьма снежная и морозная, зима, через пару месяцев опять-таки обернется наводнениями. Пока же у гидрогеологов моделирование потопов – только в планах.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    Держите народ бедным и занятым, у истощённых тел не остаётся сил на бунт.

    Голодный мужчина мечтает лишь о хлебе, а не о свержении принцев. Измождённый рабочий жаждет сна, а не справедливости. Дайте им ровно столько, чтобы выжить и никогда достаточно, чтобы процветать. И они останутся покорными, благодарными за крохи.

    Процветание – яд для власти. Сытые становятся праздными, праздность рождает вопросы.

    Безопасность поощряет требования. Досуг выковывает заговоры, ибо удобные граждане скоро спросят за что они сражаются, и откажутся сражаться.

    Маккиавелли понимал, отчаяние обеспечивает покорность, а изобилие пробуждает неповиновение. Голодные подчиняются, сытые организуются.

    Держите их на лезвии ножа, усталыми, голодными, занятыми. Только так они останутся управляемыми.

    Дайте им передышку, и вы выкуете собственный приговор.

    25
    3

