«Проиграли войну за 6 часов»: Трамп приехал в Давос и унизил Европу 5 7801

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал европейские страны.

Неблагодарные датчане

Трамп заявил, что немедленно начнет переговоры о приобретении Гренландии и назвал датчан неблагодарными.

«Дания во Второй мировой войне пала за шесть часов, и датские войска не смогли защитить ни себя, ни Гренландию. Тогда США решили защитить остров, который потом вернули обратно. Может быть, сейчас вы бы говорили на немецком и, может быть, немного на японском. Мы вернули Гренландию обратно, но они (Дания - Ред.) сегодня такие неблагодарные», - заявил президент США. Впрочем, Трамп заверил, что США не будут применять силу для захвата Гренландии.

Европу больше не узнать – в плохом смысле

Трамп заявил, что некоторые из стран ЕС находятся "не в лучшем состоянии".

"Я думаю, что Европа движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом. Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать. Это не в положительном смысле. Это в очень негативном смысле", - заявил президент США.

Среди основных проблем Европы он назвал миграцию и снижение инвестиций.

«Не разрушайте ваши земли»

США борются с зеленой энергетикой, заявил Трамп в Давосе и призвал Европу возвращаться к атомной энергии.

«Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаём разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Не разрушайте ваши земли. С каждым вращением винта ветряной электростанции вы теряете 1 тыс. долларов. С атомной энергетикой вы деньги не теряете», - заявил президент США.

Что случилось с Макроном?

Трамп вспомнил и Макрона, который вчера выступал в Давосе в очках.

««Вчера я наблюдал за ним (президентом Франции Эмманюэлем Макроном) в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло? Но я видел, что он был довольно жестким»» - заявил Трамп.

#США #Дональд Трамп #Европа #миграция #энергетика #Гренландия #атомная энергия #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    22-го января

    14 февраля матч Дания-США. За Датчан!!!

    1
    2
  • З
    Злой
    21-го января

    С макароном всё понятно- его отпи.з..дил мужик- жена.

    132
    8
  • Д
    Добрый
    Злой
    21-го января

    Ты что ли?Я думал,что ты нормальной ориентации?Да.Потеряли мы тебя

    8
    66
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    "С каждым вращением винта ветряной электростанции вы теряете 1 тыс. долларов" - выбить эту фразу медными гвоздиками на лбу каждого радеющего за "зеленую повесточку"!

    125
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    Впрочем, Трамп заверил, что США не будут применять силу для захвата Гренландии. Всё будет зависеть от предложенной суммы, надо полагать в тоннах золота. Фантики инуитам не нужны, а вот пара - тройка тысяч тонн золота могут склонить чашу весов в нужную сторону. Главное чтобы инуиты догадались предварительно просверлить каждый слиток.

    65
    4
Читать все комментарии

