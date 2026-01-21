Неблагодарные датчане

Трамп заявил, что немедленно начнет переговоры о приобретении Гренландии и назвал датчан неблагодарными.

«Дания во Второй мировой войне пала за шесть часов, и датские войска не смогли защитить ни себя, ни Гренландию. Тогда США решили защитить остров, который потом вернули обратно. Может быть, сейчас вы бы говорили на немецком и, может быть, немного на японском. Мы вернули Гренландию обратно, но они (Дания - Ред.) сегодня такие неблагодарные», - заявил президент США. Впрочем, Трамп заверил, что США не будут применять силу для захвата Гренландии.

Европу больше не узнать – в плохом смысле

Трамп заявил, что некоторые из стран ЕС находятся "не в лучшем состоянии".

"Я думаю, что Европа движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом. Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать. Это не в положительном смысле. Это в очень негативном смысле", - заявил президент США.

Среди основных проблем Европы он назвал миграцию и снижение инвестиций.

«Не разрушайте ваши земли»

США борются с зеленой энергетикой, заявил Трамп в Давосе и призвал Европу возвращаться к атомной энергии.

«Вместо того, чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаём разрешения на строительство новых. Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Не разрушайте ваши земли. С каждым вращением винта ветряной электростанции вы теряете 1 тыс. долларов. С атомной энергетикой вы деньги не теряете», - заявил президент США.

Что случилось с Макроном?

Трамп вспомнил и Макрона, который вчера выступал в Давосе в очках.

««Вчера я наблюдал за ним (президентом Франции Эмманюэлем Макроном) в этих красивых солнечных очках. Что, черт возьми, произошло? Но я видел, что он был довольно жестким»» - заявил Трамп.