Миериня сообщила Силине об этом решении вчера. "Я уважаю ее личное решение", - сказала Силиня.

Как сообщает журнал "Ir", Миериня подписала инициированное главами парламентов Израиля и США письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить премию мира Трампу. Хотя Миериня сначала утверждала, что подпись была лишь "пробной" и что этот вопрос еще должен быть обсужден с отвечающими за внешнюю политику Латвии, позже она подтвердила, что подписанное письмо уже отправлено в Израиль.

Решение не было полностью согласовано с премьер-министром, и Миериня признала, что министр иностранных дел также отнеслась к нему критически, отмечает издание. В письме Трамп восхваляется как "чемпион мира", перечисляются некоторые международные успехи его администрации.

Подписание письма произошло в тот момент, когда заявления Трампа о возможной аннексии Гренландии обострили трансатлантическую напряженность. Миериня защищает действия Трампа, подчеркивая его вклад в безопасность Израиля и Европы. Что касается Гренландии, то она считает, что речь идет о безопасности Арктики, а не о территориальных амбициях.

Позже в интервью Латвийскому телевидению Миериня сказала, что перед тем, как подписать письмо поддержки Нобелевскому комитету, она обсуждала этот вопрос только с оппозиционным депутатом Инарой Мурниеце (Национальное объединение) и внутри фракции СЗК. Сегодня она также сообщила о подписании Силине и президенту Эдгару Ринкевичу, которые заверили ее, что уважают мнение Миерини.

Миериня считает, что ее подпись под письмом поддержки оправдана, так как "США - стратегический партнер Латвии". Внешняя политика государства в этом вопросе едина, поэтому она сочла нужным откликнуться на просьбу спикера парламента США и подписала письмо в Нобелевский комитет. Миериня не упомянула о согласовании мнений со стратегическими партнерами в Европе. Она знает, что такое письмо также направлено главам парламентов Эстонии и Украины, но не знает, будет ли оно подписано.