Уважаемые люди - Силиня уважает призыв Миерини дать Трампу Нобелевскую премию 3 558

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
LETA
Изображение к статье: Уважаемые люди - Силиня уважает призыв Миерини дать Трампу Нобелевскую премию
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") уважает личное решение спикера Сейма Дайги Миериня (Союз зеленых и крестьян, СЗК) подписать письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу, подтвердила агентству ЛЕТА премьер-министр.

Миериня сообщила Силине об этом решении вчера. "Я уважаю ее личное решение", - сказала Силиня.

Как сообщает журнал "Ir", Миериня подписала инициированное главами парламентов Израиля и США письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить премию мира Трампу. Хотя Миериня сначала утверждала, что подпись была лишь "пробной" и что этот вопрос еще должен быть обсужден с отвечающими за внешнюю политику Латвии, позже она подтвердила, что подписанное письмо уже отправлено в Израиль.

Решение не было полностью согласовано с премьер-министром, и Миериня признала, что министр иностранных дел также отнеслась к нему критически, отмечает издание. В письме Трамп восхваляется как "чемпион мира", перечисляются некоторые международные успехи его администрации.

Подписание письма произошло в тот момент, когда заявления Трампа о возможной аннексии Гренландии обострили трансатлантическую напряженность. Миериня защищает действия Трампа, подчеркивая его вклад в безопасность Израиля и Европы. Что касается Гренландии, то она считает, что речь идет о безопасности Арктики, а не о территориальных амбициях.

Позже в интервью Латвийскому телевидению Миериня сказала, что перед тем, как подписать письмо поддержки Нобелевскому комитету, она обсуждала этот вопрос только с оппозиционным депутатом Инарой Мурниеце (Национальное объединение) и внутри фракции СЗК. Сегодня она также сообщила о подписании Силине и президенту Эдгару Ринкевичу, которые заверили ее, что уважают мнение Миерини.

Миериня считает, что ее подпись под письмом поддержки оправдана, так как "США - стратегический партнер Латвии". Внешняя политика государства в этом вопросе едина, поэтому она сочла нужным откликнуться на просьбу спикера парламента США и подписала письмо в Нобелевский комитет. Миериня не упомянула о согласовании мнений со стратегическими партнерами в Европе. Она знает, что такое письмо также направлено главам парламентов Эстонии и Украины, но не знает, будет ли оно подписано.

#США #Латвия #Европа #Нобелевская премия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • bt
    bory tschist
    22-го января

    oбычно – об этом (в цивилизованных странах) спрашивают у граждан-жителей этой страны, а не у латышской ... "министéрши"

    11
    3
  • A
    Aleks
    21-го января

    😀Мурниеце же тоже из этнических латышей,которые спокойно могут получить гражданство Израиля(а может и имеют уже) И теперь понятно,на кого работали и работают добровольные друзья Израиля... Неужели на Латвию,если их историческая Родина не здесь. Да и Силиня...Что мы знаем?А ничего .Может и она тоже да ,гюар принять не проблема,чего Ринкевичу точно делать не надо.Есть его фамилия в Каталоге французского ученого Байдера.. 😈👽

    9
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    Только сейчас до умных людей стало доходить, что было бы, если бы латыши "ломанулись", сломя голову в Гренландию поддавшись уговорам самого главного военного Латвии. Вначале 10% пошлины на латышские товары для Америки, а с 1 июля аж все 25%.

    24
    1
Читать все комментарии

