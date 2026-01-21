Мэр Огре от Национального объединения Эгилс Хелманис в социальных сетях разразился еще одним гневным комментарием по поводу происходящего в стране.

"К сожалению, общественные СМИ уже давно не отражают достоверных событий как в нашей стране, так и в мире. Трамп хочет взять под свой контроль Гренландию, а в парламент Франции внесли предложение о выходе из НАТО. Правительство Канады отправляется с визитом в Китай. Я год назад писал, что пора начинать думать о единой европейской армии. Нужно брать пример с финнов, насколько они готовы защищать свою страну.

"Новое Единство" и "Прогрессивные" за эти 4 года не сделали ничего для укрепления обороны страны. Ринкевич, чтобы стать президентом, отдал пост министра обороны самому неподходящему кандидату Спрудсу. Так происходит, когда наши маленькие потребности берут верх над государственными...

Нельзя "Новому Единству" больше доверить управлять страной. Я как мэр Огрского края поднял в стране вопрос о возможностях приобретения бронекасок и бронежилетов. На протяжении 4 лет мы не могли это сделать, так как правительство этого не позволило. У нас до сих пор в стране нет интернет-приложения, в котором видны дроны, залетающие на территорию страны. До сих пор не централизовано обучение управлению дронами, скоординированное с министерства образования", - сокрушается националист.