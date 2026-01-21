Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Внешняя политика у нас еще слабее внутренней» 3 1030

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Внешняя политика у нас еще слабее внутренней»

Мэр Огре продолжает "нападать" на правящих.

Мэр Огре от Национального объединения Эгилс Хелманис в социальных сетях разразился еще одним гневным комментарием по поводу происходящего в стране.

"К сожалению, общественные СМИ уже давно не отражают достоверных событий как в нашей стране, так и в мире. Трамп хочет взять под свой контроль Гренландию, а в парламент Франции внесли предложение о выходе из НАТО. Правительство Канады отправляется с визитом в Китай. Я год назад писал, что пора начинать думать о единой европейской армии. Нужно брать пример с финнов, насколько они готовы защищать свою страну.

"Новое Единство" и "Прогрессивные" за эти 4 года не сделали ничего для укрепления обороны страны. Ринкевич, чтобы стать президентом, отдал пост министра обороны самому неподходящему кандидату Спрудсу. Так происходит, когда наши маленькие потребности берут верх над государственными...

Нельзя "Новому Единству" больше доверить управлять страной. Я как мэр Огрского края поднял в стране вопрос о возможностях приобретения бронекасок и бронежилетов. На протяжении 4 лет мы не могли это сделать, так как правительство этого не позволило. У нас до сих пор в стране нет интернет-приложения, в котором видны дроны, залетающие на территорию страны. До сих пор не централизовано обучение управлению дронами, скоординированное с министерства образования", - сокрушается националист.

Читайте нас также:
#мнения #оборона #новое единство #прогрессивные #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
2
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    21-го января

    Хелман себя фюрером Гитлером -Нетаньяху возомнил,похоже?! Уже с Милеем контакты наладил,куда побежишь, контуженный?!🔯👽😈

    17
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    Неужели контузия действительно творит чудеса?

    27
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    Вот сразу видно, что человека на Украине контузило!

    29
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Декларируйся — и лечись? План Минздрава вызвал резкую критику депутатов
Изображение к статье: Рижская дума возьмёт в долг 15,3 млн евро на строительство школы в Межапарке
Изображение к статье: «Раскачивание» ценностей — угроза для ЕС, - судья Суда ЕС Зиемеле
Изображение к статье: Черный сценарий от националистов: власти Латвии решили срочно бороться с «засильем» граждан третьих стран Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео