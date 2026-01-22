Baltijas balss logotype
Декларируйся — и лечись? План Минздрава вызвал резкую критику депутатов 2 1694

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: Декларируйся — и лечись? План Минздрава вызвал резкую критику депутатов
ФОТО: Unsplash.com

Планируемые Министерством здравоохранения поправки к закону предусматривают отказ от так называемой системы двух корзин в здравоохранении, пишет Diena.

Вместо этого предлагается связать государственное финансирование медицинских услуг с декларированием места жительства и уплатой налогов.

Проект закона подвергся резкой критике в ответственной комиссии Сейма, где подчеркивалось, что это не увеличит финансирование здравоохранения, поэтому необходимо искать другие решения. Право на получение государственных медицинских услуг будет доступно налогоплательщикам (социальные взносы), а также определенным группам лиц, не имеющих социального страхования, но задекларировавших место жительства в Латвии не менее месяца назад.

Защищенные группы населения будут получать медицинскую помощь независимо от декларации или уплаты налогов, включая граждан Латвии, обучающихся за границей, и новорожденных в возрасте до шести месяцев (независимо от родительского статуса), сообщил представитель Минздрава Борис Книгин на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. По его словам, законопроект направлен на то, чтобы лица, уплачивающие налоги в других странах и не задекларированные в Латвии, не получали здесь медицинских услуг. На вопрос о том, сколько таких лиц может быть и какие расходы это повлечет за собой, директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс сослался на данные за 2024 год: 16 000 граждан Латвии, на медицинское обслуживание которых из государственного бюджета было потрачено 3 миллиона евро. Депутаты критически отнеслись к предложению Минздрава, подчеркнув, что декларирование - это административный инструмент, который не пополнит бюджет здравоохранения.

"Вы полностью игнорируете то, что мы говорили вам на протяжении трех или четырех встреч, что декларирование не нужно связывать с получением медицинских услуг. Указанное вами число лиц совершенно несерьёзно, учитывая, что за границей проживает более 200 000 граждан Латвии. Все они могут задекларироваться здесь, и это не имеет значения - сектор здравоохранения не получит от этого ни цента", - сказала Ингрида Цирцене.

Книгин напомнил, что всё остановилось на неспособности политически договориться о социальном медицинском страховании. Он согласен с тем, что представленное решение нельзя считать концептуальной моделью реформы здравоохранения, но это один из шагов к тому, чтобы в первую очередь направить финансируемые государством медицинские услуги определенным группам лиц.

#налоги #здравоохранение #Минздрав #Латвия #депутаты #бюджет #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
1
0
0
9

Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го января

    А я -то радовалась , что квот будет больше. А про латвийских граждан снова забыли, а у нас пенсии не такие , как у тех кто живет за рубежом, а пользуется всеми благами у нас.Пусть платят у себя за медмцну

    16
    3
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    22-го января

    А когда выборы-голос каждого гражданина важен. Где бы он не жил.

    25
    4

