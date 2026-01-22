Вместо этого предлагается связать государственное финансирование медицинских услуг с декларированием места жительства и уплатой налогов.

Проект закона подвергся резкой критике в ответственной комиссии Сейма, где подчеркивалось, что это не увеличит финансирование здравоохранения, поэтому необходимо искать другие решения. Право на получение государственных медицинских услуг будет доступно налогоплательщикам (социальные взносы), а также определенным группам лиц, не имеющих социального страхования, но задекларировавших место жительства в Латвии не менее месяца назад.

Защищенные группы населения будут получать медицинскую помощь независимо от декларации или уплаты налогов, включая граждан Латвии, обучающихся за границей, и новорожденных в возрасте до шести месяцев (независимо от родительского статуса), сообщил представитель Минздрава Борис Книгин на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. По его словам, законопроект направлен на то, чтобы лица, уплачивающие налоги в других странах и не задекларированные в Латвии, не получали здесь медицинских услуг. На вопрос о том, сколько таких лиц может быть и какие расходы это повлечет за собой, директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс сослался на данные за 2024 год: 16 000 граждан Латвии, на медицинское обслуживание которых из государственного бюджета было потрачено 3 миллиона евро. Депутаты критически отнеслись к предложению Минздрава, подчеркнув, что декларирование - это административный инструмент, который не пополнит бюджет здравоохранения.

"Вы полностью игнорируете то, что мы говорили вам на протяжении трех или четырех встреч, что декларирование не нужно связывать с получением медицинских услуг. Указанное вами число лиц совершенно несерьёзно, учитывая, что за границей проживает более 200 000 граждан Латвии. Все они могут задекларироваться здесь, и это не имеет значения - сектор здравоохранения не получит от этого ни цента", - сказала Ингрида Цирцене.

Книгин напомнил, что всё остановилось на неспособности политически договориться о социальном медицинском страховании. Он согласен с тем, что представленное решение нельзя считать концептуальной моделью реформы здравоохранения, но это один из шагов к тому, чтобы в первую очередь направить финансируемые государством медицинские услуги определенным группам лиц.