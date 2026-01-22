Baltijas balss logotype
Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
ФОТО: LETA

Оппозиция в четверг подала очередное требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), обосновав его вопросами иммиграции, неудачами в реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" и слабыми показателями экономического развития страны.

Отставка требуется в связи с "требованием о приеме мигрантов для Латвии", с которым не разобрались ответственные должностные лица; "фактическим провалом политического надзора над проектом Rail Baltica", а также показателями экономического развития страны, которые оппозиция оценивает как слабые.

Оппозиционеры считают, что в отличие от Эстонии, возглавляемому Силиней Кабинету министров в рамках пакта ЕС о миграции и убежище не удалось добиться признания Латвии страной, сталкивающейся со значительным миграционным давлением и классифицируемой как "страна риска". В результате, по мнению партии, Латвия не сможет избежать приема мигрантов или существенно сократить участие в их перемещении.

Кроме того, критики считают, что Силиня не обеспечила должного политического надзора за проектом "Rail Baltica", контроля за расходами и прозрачности в процессе принятия решений, "скрыв от общества информацию об истинных затратах и реальных сроках реализации проекта".

Депутаты также указывают, что возглавляемый Силиней Кабмин не смог справиться с растущим госдолгом, экономической стагнацией, высокой инфляцией и ростом цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе депутаты Сейма большинством голосов отклонили поданный оппозиционным Национальным объединением проект решения о выражении недоверия премьер-министру Силине.

#инфляция #оппозиция #экономическое развитие #Rail Baltica #политика #госдолг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
