Променад света или знаний? Рижская дума ищет название для променада на улице Мукусалас 4 323

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Променад света или знаний? Рижская дума ищет название для променада на улице Мукусалас
ФОТО: LETA

Рижская дума ищет подходящее название для променада на набережной улицы Мукусалас, сообщает агентство LETA со ссылкой на самоуправление.

Жителям Риги предлагают принять участие и до 31 января подать свои предложения по названию променада на сайте riga.lv.

В опросе можно проголосовать за один из названий, предложенных самоуправлением, или предложить своё собственное, указав обоснование.

Предложенные варианты включают: «Мукусальский променад», «Променад Света», «Торнякалнский променад» и «Променад Знаний».

Как пояснил председатель Рижской думы, учитывая, что променад соединяет садовые участки на Луцавсале с Национальной библиотекой, следует выбрать название, отражающее национальные ценности — людей, таланты, грамотность, смелость и знания.

По состоянию на 21 января в голосовании уже приняли участие или подали свои идеи более 350 рижан.

Предложения будут собраны и оценены, а окончательное решение о названии променада примет Рижская дума.

Как убедилось агентство LETA, участие в опросе не требует идентификации, поэтому в нём могут участвовать не только жители Риги, но и других самоуправлений.

Агентство LETA уже сообщало, что в Риге завершились двухлетние строительные работы на набережной улицы Мукусалас, которые обошлись в 20,8 миллиона евро.

22 декабря променад длиной 2,3 километра был введён в эксплуатацию.

Реконструкция набережной улицы Мукусалас, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры с целью преобразовать набережную Даугавы в современное и визуально привлекательное общественное пространство.

Общий объём финансирования работ по укреплению набережной и строительству сопутствующей инфраструктуры составил 20,8 миллиона евро без НДС. 85% расходов профинансированы за счёт займа Государственной казны, оставшиеся 15% — из бюджета Рижского самоуправления.

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го января

    Назовите "Променал Лианы Ланги". И ограничить передвижение бабушки Шланга по Риге только этим провемнадом.

    2
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го января

    Не следует мудрить и лукавить, нужно назвать "Латышский променад".

    3
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    22-го января

    А.кто.там.будет.променадить?.жилых.домов.мало.магазинов.тоже.авто.оставить.негде.

    7
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    22-го января

    Варианты «Бахмутский прорыв» или «Мариупольская цитадель» чем вам не угодила? Тем самым поддержим Украину в её борьбе с тёмными силами Путина и выразим общеевропейскую солидарность! На худой конец можно и «Санкционным променадом» назвать ))

    10
    2
Читать все комментарии

