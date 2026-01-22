Рижская дума ищет подходящее название для променада на набережной улицы Мукусалас, сообщает агентство LETA со ссылкой на самоуправление.

Жителям Риги предлагают принять участие и до 31 января подать свои предложения по названию променада на сайте riga.lv.

В опросе можно проголосовать за один из названий, предложенных самоуправлением, или предложить своё собственное, указав обоснование.

Предложенные варианты включают: «Мукусальский променад», «Променад Света», «Торнякалнский променад» и «Променад Знаний».

Как пояснил председатель Рижской думы, учитывая, что променад соединяет садовые участки на Луцавсале с Национальной библиотекой, следует выбрать название, отражающее национальные ценности — людей, таланты, грамотность, смелость и знания.

По состоянию на 21 января в голосовании уже приняли участие или подали свои идеи более 350 рижан.

Предложения будут собраны и оценены, а окончательное решение о названии променада примет Рижская дума.

Как убедилось агентство LETA, участие в опросе не требует идентификации, поэтому в нём могут участвовать не только жители Риги, но и других самоуправлений.

Агентство LETA уже сообщало, что в Риге завершились двухлетние строительные работы на набережной улицы Мукусалас, которые обошлись в 20,8 миллиона евро.

22 декабря променад длиной 2,3 километра был введён в эксплуатацию.

Реконструкция набережной улицы Мукусалас, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры с целью преобразовать набережную Даугавы в современное и визуально привлекательное общественное пространство.

Общий объём финансирования работ по укреплению набережной и строительству сопутствующей инфраструктуры составил 20,8 миллиона евро без НДС. 85% расходов профинансированы за счёт займа Государственной казны, оставшиеся 15% — из бюджета Рижского самоуправления.