Если Украина присоединится к Европейскому союзу (ЕС), это укрепит уверенность блока в сфере обороны, подчеркнул президент Латвии Эдгарс Ринкевич, который в четверг во время Всемирного экономического форума участвовал в дискуссии о поддержке Украины.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в дискуссии о поддержке Украины и ее возможном вступлении в ЕС Ринкевич подчеркнул роль Украины в укреплении безопасности Европы.

По его мнению, на потенциальное членство Украины в ЕС следует смотреть шире. Президент отметил, что обычно ЕС рассматривают как политический, экономический и валютный союз, однако присоединение Украины усилит уверенность ЕС в сфере обороны.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Латвии также встретился с вице-президентом технологической компании "Google" по вопросам публичного управления и политики в Европе Анеттой Кребер-Риэль.

Участие президента Латвии в форуме завершилось неформальной встречей лидеров мировой экономики, посвященной стратегической роли Европы в условиях меняющейся геополитической обстановки и экономической конкуренции.