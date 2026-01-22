Baltijas balss logotype
Ринкевич уверен, что членство Украины в ЕС укрепит уверенность блока в сфере обороны 0 201

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич уверен, что членство Украины в ЕС укрепит уверенность блока в сфере обороны
ФОТО: пресс-фото

Если Украина присоединится к Европейскому союзу (ЕС), это укрепит уверенность блока в сфере обороны, подчеркнул президент Латвии Эдгарс Ринкевич, который в четверг во время Всемирного экономического форума участвовал в дискуссии о поддержке Украины.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в дискуссии о поддержке Украины и ее возможном вступлении в ЕС Ринкевич подчеркнул роль Украины в укреплении безопасности Европы.

По его мнению, на потенциальное членство Украины в ЕС следует смотреть шире. Президент отметил, что обычно ЕС рассматривают как политический, экономический и валютный союз, однако присоединение Украины усилит уверенность ЕС в сфере обороны.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Латвии также встретился с вице-президентом технологической компании "Google" по вопросам публичного управления и политики в Европе Анеттой Кребер-Риэль.

Участие президента Латвии в форуме завершилось неформальной встречей лидеров мировой экономики, посвященной стратегической роли Европы в условиях меняющейся геополитической обстановки и экономической конкуренции.

Читайте нас также:
#Украина #Латвия #безопасность #google #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
