Президент Латвии Эдгар Ринкевич в рамках Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссии о поддержке Украины.

Ринкевич расположился в президиуме по правую руку от Марка Рютте – генерального секретаря НАТО.

В ходе дискуссии о поддержке Украины и ее возможном вступлении в Европейский союз президент Латвии подчеркнул роль Украины в укреплении европейской безопасности, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.

«На потенциальное членство Украины в Европейском союзе следует смотреть шире. Мы привыкли воспринимать Европейский союз как политический, экономический и монетарный союз. Однако вступление Украины в ЕС укрепит оборонную идентичность Европейского союза», — отметил Э. Ринкевич.

Участие президента в форуме завершилось неформальной встречей мировых экономических лидеров, посвященной стратегической роли Европы в условиях меняющейся геополитической среды и экономической конкуренции.

Помимо дискуссий о судьбе Украины Ринкевич встретился с вице-президентом технологической компании Google по вопросам публичного управления и государственной политики в Европе Аннеттой Кребер-Риль.