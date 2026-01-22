Baltijas balss logotype
К чему бы это – Ринкевича в Давосе посадили рядом с генсеком НАТО

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: К чему бы это – Ринкевича в Давосе посадили рядом с генсеком НАТО
ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в рамках Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссии о поддержке Украины.

Ринкевич расположился в президиуме по правую руку от Марка Рютте – генерального секретаря НАТО.

В ходе дискуссии о поддержке Украины и ее возможном вступлении в Европейский союз президент Латвии подчеркнул роль Украины в укреплении европейской безопасности, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.

«На потенциальное членство Украины в Европейском союзе следует смотреть шире. Мы привыкли воспринимать Европейский союз как политический, экономический и монетарный союз. Однако вступление Украины в ЕС укрепит оборонную идентичность Европейского союза», — отметил Э. Ринкевич.

Участие президента в форуме завершилось неформальной встречей мировых экономических лидеров, посвященной стратегической роли Европы в условиях меняющейся геополитической среды и экономической конкуренции.

Помимо дискуссий о судьбе Украины Ринкевич встретился с вице-президентом технологической компании Google по вопросам публичного управления и государственной политики в Европе Аннеттой Кребер-Риль.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
1
0
0
1

Оставить комментарий

(7)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    22-го января

    Может они нравяца друг другу,какая разница.

    18
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го января

    хоспадемлять.... событие жизни. патриоты обкончлись от мощи союзной нашей.... да по@бать.

    21
    3
  • Д
    Добрый
    Волченька Просто Волченька!
    22-го января

    Судя по набору несвязных слов и иероглифов,тебя зовут вовочка(также,как героя известных анекдотов).Продолжай в таком же духе.Цирк уехал.Вовочка остался

    1
    5
  • ТК
    Тото Кутунио
    22-го января

    Потом на обеде обоим дырявые ложки выдали.

    29
    3
  • Д
    Добрый
    Тото Кутунио
    22-го января

    Пора смеяться или ещё продолжение #умной#мысли будет?

    4
    7
  • A
    Aleks
    22-го января

    Еврей Мамыкинс предложил ,,Еврейской России,ударить ,,Орешником,,по Латвии,даже не задумываясь о простом народе. Надеюсь ,что удар придется по любителям российских евреев из Латвии. Сионистам похрен,сколько погибнет русских,латышей или евреев.Вот и вылезло Gidovskoe у ,,борца,,за русских Мамыкинса. Даже одноклассников не жалко.😈🔯👽

    2
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го января

    Просто Рютте тоже не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Теперь в Давосе появился "уголок пер.дораса".

    43
    4
Читать все комментарии

