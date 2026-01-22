Baltijas balss logotype
Тема выдворения «нелояльных» из Латвии закрыта. Или отложена?

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тема выдворения «нелояльных» из Латвии закрыта. Или отложена?
ФОТО: LETA

На этой неделе в комиссии парламента по обороне и внутренним делам решили поставить точку в эпопее с возможным выдворением из страны «нелояльных» жителей.

Напомним: все началось с народной инициативы, подготовленной еще в 2022-м году! Некие патриотически настроенные активисты вышли с идеей-фикс отбирать у «нелояльных» гражданство Латвии и выселять из страны. Эта «демократичная» инициатива за три года смогла все-таки собрать минимально необходимое количество подписей — 10 тысяч, и таким образом предложение поступило в Сейм.

Несмотря на всю абсурдность и провокационность, инициатива все-таки сразу не была отправлена в мусорное ведро — с подачи комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, – ее решением парламента отправили в профильную комиссию — по обороне и внутренним делам. Для дальнейшей оценки.

Никакой сенсации на заседании комиссии не произошло — и представители МВД, и представители МИДа и спецслужб повторили уже ранее звучавшие аргументы. А именно: международное право и европейские стандарты не позволяют лишать гражданства тех, у кого нет другого гражданства. Ведь в таком случае эти лица становятся апатридами.

Кроме того, нельзя выдворить из страны гражданина или постоянного жителя (негражданина) - это опять-таки противоречит и международным обязательствам Латвии и Конституции.

По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы эту инициативу дальше не продвигать, то есть ее практически похоронили. Комиссия не планирует пока и выходить с какими-то новыми идеями в Законе о гражданстве, касающимися лишения латвийского подданства "за нелояльность".

#гражданство #Латвия #депутаты #парламент #14-ый сейм #инициатива #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    22-го января

    А «народная инициатива» это «группа товарищей»? Очевидно анонимная? Каков сов0К ретроградный это латвийское (со)общество, раз тут такое допустимо! Хутор довлеет по всей видимости. Даже соседи-маарахвасы из Игаунии до такого непотребства не опустились! Как в таких случаях орали на хохло-майданах: ганьба! Позор!

    22
    1
  • С
    Сарказм
    Крепкий Орешник
    23-го января

    Тоаприсч, вы или дурак или пачкаете эфир далеко из зазилупья (может, и то и другое). Порядок выдвижения законодательных инициатив "от народа" в Латвии предполагает наличие 10000 верифицированных подписей граждан Латвии под ней, о какой анонимности вы бредите?

    0
    9
  • С
    Сарказм
    22-го января

    фейспалм, вчерашней статейки на ту же тему показалось недостаточным? или тов. Эльдаровс тоже хочет подзаработать?

    7
    6
Читать все комментарии

