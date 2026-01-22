На этой неделе в комиссии парламента по обороне и внутренним делам решили поставить точку в эпопее с возможным выдворением из страны «нелояльных» жителей.

Напомним: все началось с народной инициативы, подготовленной еще в 2022-м году! Некие патриотически настроенные активисты вышли с идеей-фикс отбирать у «нелояльных» гражданство Латвии и выселять из страны. Эта «демократичная» инициатива за три года смогла все-таки собрать минимально необходимое количество подписей — 10 тысяч, и таким образом предложение поступило в Сейм.

Несмотря на всю абсурдность и провокационность, инициатива все-таки сразу не была отправлена в мусорное ведро — с подачи комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, – ее решением парламента отправили в профильную комиссию — по обороне и внутренним делам. Для дальнейшей оценки.

Никакой сенсации на заседании комиссии не произошло — и представители МВД, и представители МИДа и спецслужб повторили уже ранее звучавшие аргументы. А именно: международное право и европейские стандарты не позволяют лишать гражданства тех, у кого нет другого гражданства. Ведь в таком случае эти лица становятся апатридами.

Кроме того, нельзя выдворить из страны гражданина или постоянного жителя (негражданина) - это опять-таки противоречит и международным обязательствам Латвии и Конституции.

По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы эту инициативу дальше не продвигать, то есть ее практически похоронили. Комиссия не планирует пока и выходить с какими-то новыми идеями в Законе о гражданстве, касающимися лишения латвийского подданства "за нелояльность".