Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бомба от председателя: сегодня на секретном совещании обсудят самоуправство спикера Сейма Латвии 6 4100

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дайга Миериня.

Дайга Миериня.

ФОТО: LETA

В Латвии, если кто не в курсе, есть такое понятие, как «единая внешняя политика». Это значит, что по крайней мере высшие должностные лица координируют свои действия и даже высказывания, касающиеся внешнеполитической деятельности.

Не посоветовалась с товарищами

Но во вторник что-то пошло не так. Во всяком случае, такой вывод можно сделать исходя из реакции политиков.

Выяснилось, что председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) откликнулась на просьбу председателей парламентов США и Израиля и поставила свою подпись под их письмом в Нобелевский комитет с призывом присвоить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.

Оказалось, что этот свой «демарш» спикер Сейма не согласовала ни с президентом, ни с премьером, ни, судя по всему, с главой МИДа. По одной информации, госпожа Миериня все-таки поставила в известность премьера и главу МИДа о своем решении присоединиться к письму коллег из США и Израиля, по другой же информации — госпожа Миериня рассказала об этом уже пост фактум, то есть, когда письмо уже было подписано и отправлено в Осло.

В кулуарах власти ходят слухи о том, что больше всего происходящим была возмущена министр иностранных дел Байба Браже, поскольку отправка письма в Нобелевский комитет совпала с очередными жесткими заявлениями президента США относительно Гренландии и ответными заявлениями северо-европейских стран, с которыми солидаризировались и страны Балтии.

После того, как об этом шаге спикера Сейма сообщили СМИ, на госпожу Миериню набросилась часть оппозиции, а также отдельные масс медиа, обвинив председателя латвийского парламента чуть ли не в разрушении принципов единой внешней политики.

Коммуникация коалиции о личном решении председателя Сейма Дайги Миерини (СЗК) подписать письмо в Нобелевский комитет, предложив присудить премию мира 2025 года Дональду Трампу, дискредитирует Латвию, заявил лидер оппозиционного Объединенного списка Эдгар Таварс. По его словам, в Латвии есть четко определенные институты, отвечающие за формирование внешней политики, и есть действия, которые в этой сфере просто недопустимы. «Правящая коалиция сейчас устроила перепалку, которая реально позорит Латвию в глазах латвийских международных партнеров - как США, так и европейских стран, в том числе Балтии и Дании, а также самого латвийского общества», – заявил оппозиционный политик.

Не ожидаемо, но уважаемо

Как и следовало ожидать, ни премьер, ни президент не стали публично клеймить спикера Сейма и лишь дипломатично заявили, что уважают решение председателя латвийского парламента. Это вполне логичная тактика. А что другого мог сказать Эдгар Ринкевич? Начать публично критиковать спикера?

Во-первых, речь идет о втором человеке в государстве — председателе парламента, которая, по большому счету, вправе выполнить просьбу спикеров союзнических Латвии стран — США и Израиля.

Во-вторых, все-таки Дайга Миериня поддержала таким образом ни кого-нибудь, а самого президента США!

Во имя мира

Сама Дайга Миериня в интервью Латвийскому ТВ отметила миротворческие заслуги президента США на Ближнем Востоке, усилия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, попытки добиться прекращения войны на Украине.

Спикер Сейма уверена, что это письмо поможет и деэскалировать ситуацию в Гренландии. "Нужен диалог, все стороны должны выдохнуть и найти взаимоприемлемое решение по Арктике", – сказала председатель латвийского парламента.

Ну, готовы ли все стороны, включая остальных руководителей нашей страны «выдохнуть», сама госпожа Миериня узнает уже сегодня — на закрытой встрече «внешнеполитической пятерки», где и планируется в том числе обсудить «поступок» спикера Сейма.

Поясним: «внешнеполитической пятеркой» называется совещание у президента по вопросам внешней политике, в котором, наряду с главой государства, участвуют премьер, глава МИДа, спикер Сейма и глава комиссии Сейма по иностранным делам. Рискнем предположить, что госпожу Миериню остальные участники совещания явно не похвалят, но и особенно журить не будут. Особенно учитывая, что существование правительство Силини де факто зависит от милости «зеленых крестьян», которых Миериня и представляет.

Понятно, что латвийские руководители оказались, в мягко говоря, щекотливой ситуации — с одной стороны, США — наш главный стратегический (трансатлантический) партнер, который не сделал Латвии ничего плохого, а только хорошее, с другой стороны - «вопрос Гренландии» вынуждает Латвию поддержать общую позицию ЕС и поддержать саму Данию, как страну ЕС, которая, в свое время, одной из первых признала независимость Латвии.

В любом случае, как заметили политологи, ничего драматического в свете автографа от спикера Миерини, не произошло. Ведь Латвия и на официальном уровне признала миротворческие усилия Трампа и то, что он заслужил премию мира.

Читайте нас также:
#США #Израиль #Латвия #коалиция #дипломатия #Нобелевская премия #внешняя политика #14-ый сейм #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
15
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • VU
    Vards Uzvards
    23-го января

    Каким важным для жителей страны делом заняты высокооплачиваемые дармоеды, политиканы. От их действий страна процветёт, демография улучшиться?

    52
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го января

    Чем больше делаешь людям добра, тем больше они думают, что ты дура конченая.

    19
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    23-го января

    Но, но! Причём тут дура? Неплохая вроде ещё тетка, если конечно, её причесать.

    4
    9
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го января

    Женщина вся в трудах, не успевает даже причесаться и плешь выше лба прикрыть, а вы на неё нападать? Лучше бы ей дали время в парикмахерскую сходить.

    45
    5
  • A
    Aleks
    23-го января

    Какой же это Эксклюзив,если давно известно,что в Ла́твии,как в США или других европейских странах,существует еврейское лобби,работающее на еврейский народ в любом обличьи и совсем не в интересах других народов и Латвии... Миериню,Мурнниеце и т.д.и т.п. Таких в Сейме ,в правительстве и среди высшего чиновничества процентов 90% как и в России с Украиной.

    23
    16
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    23-го января

    Хотел бы добавить, что европейский союз создан евреями, потому и все там депутаты, работники, только евреи, разных стран. Поэтому, чтобы попасть в Европарламент, нужно обязательно быть евреем.

    3
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич поставил точку в битве за Гренландию – Трампу решение Риги может не понравиться
Изображение к статье: Valsts prezidenta kanceleja
Изображение к статье: Страны Балтии начали совместную ревизию реализации проекта Rail Baltica
Изображение к статье: «Нужно быть готовыми к любому сценарию»: Латвийский институт внешней политики спрогнозировал, что нас ждет в этом году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео