В Латвии, если кто не в курсе, есть такое понятие, как «единая внешняя политика». Это значит, что по крайней мере высшие должностные лица координируют свои действия и даже высказывания, касающиеся внешнеполитической деятельности.

Не посоветовалась с товарищами

Но во вторник что-то пошло не так. Во всяком случае, такой вывод можно сделать исходя из реакции политиков.

Выяснилось, что председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) откликнулась на просьбу председателей парламентов США и Израиля и поставила свою подпись под их письмом в Нобелевский комитет с призывом присвоить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.

Оказалось, что этот свой «демарш» спикер Сейма не согласовала ни с президентом, ни с премьером, ни, судя по всему, с главой МИДа. По одной информации, госпожа Миериня все-таки поставила в известность премьера и главу МИДа о своем решении присоединиться к письму коллег из США и Израиля, по другой же информации — госпожа Миериня рассказала об этом уже пост фактум, то есть, когда письмо уже было подписано и отправлено в Осло.

В кулуарах власти ходят слухи о том, что больше всего происходящим была возмущена министр иностранных дел Байба Браже, поскольку отправка письма в Нобелевский комитет совпала с очередными жесткими заявлениями президента США относительно Гренландии и ответными заявлениями северо-европейских стран, с которыми солидаризировались и страны Балтии.

После того, как об этом шаге спикера Сейма сообщили СМИ, на госпожу Миериню набросилась часть оппозиции, а также отдельные масс медиа, обвинив председателя латвийского парламента чуть ли не в разрушении принципов единой внешней политики.

Коммуникация коалиции о личном решении председателя Сейма Дайги Миерини (СЗК) подписать письмо в Нобелевский комитет, предложив присудить премию мира 2025 года Дональду Трампу, дискредитирует Латвию, заявил лидер оппозиционного Объединенного списка Эдгар Таварс. По его словам, в Латвии есть четко определенные институты, отвечающие за формирование внешней политики, и есть действия, которые в этой сфере просто недопустимы. «Правящая коалиция сейчас устроила перепалку, которая реально позорит Латвию в глазах латвийских международных партнеров - как США, так и европейских стран, в том числе Балтии и Дании, а также самого латвийского общества», – заявил оппозиционный политик.

Не ожидаемо, но уважаемо

Как и следовало ожидать, ни премьер, ни президент не стали публично клеймить спикера Сейма и лишь дипломатично заявили, что уважают решение председателя латвийского парламента. Это вполне логичная тактика. А что другого мог сказать Эдгар Ринкевич? Начать публично критиковать спикера?

Во-первых, речь идет о втором человеке в государстве — председателе парламента, которая, по большому счету, вправе выполнить просьбу спикеров союзнических Латвии стран — США и Израиля.

Во-вторых, все-таки Дайга Миериня поддержала таким образом ни кого-нибудь, а самого президента США!

Во имя мира

Сама Дайга Миериня в интервью Латвийскому ТВ отметила миротворческие заслуги президента США на Ближнем Востоке, усилия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, попытки добиться прекращения войны на Украине.

Спикер Сейма уверена, что это письмо поможет и деэскалировать ситуацию в Гренландии. "Нужен диалог, все стороны должны выдохнуть и найти взаимоприемлемое решение по Арктике", – сказала председатель латвийского парламента.

Ну, готовы ли все стороны, включая остальных руководителей нашей страны «выдохнуть», сама госпожа Миериня узнает уже сегодня — на закрытой встрече «внешнеполитической пятерки», где и планируется в том числе обсудить «поступок» спикера Сейма.

Поясним: «внешнеполитической пятеркой» называется совещание у президента по вопросам внешней политике, в котором, наряду с главой государства, участвуют премьер, глава МИДа, спикер Сейма и глава комиссии Сейма по иностранным делам. Рискнем предположить, что госпожу Миериню остальные участники совещания явно не похвалят, но и особенно журить не будут. Особенно учитывая, что существование правительство Силини де факто зависит от милости «зеленых крестьян», которых Миериня и представляет.

Понятно, что латвийские руководители оказались, в мягко говоря, щекотливой ситуации — с одной стороны, США — наш главный стратегический (трансатлантический) партнер, который не сделал Латвии ничего плохого, а только хорошее, с другой стороны - «вопрос Гренландии» вынуждает Латвию поддержать общую позицию ЕС и поддержать саму Данию, как страну ЕС, которая, в свое время, одной из первых признала независимость Латвии.

В любом случае, как заметили политологи, ничего драматического в свете автографа от спикера Миерини, не произошло. Ведь Латвия и на официальном уровне признала миротворческие усилия Трампа и то, что он заслужил премию мира.