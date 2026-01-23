Самые длинные рабочие дни муниципалитета – утверждение главного финансового документа. Описать все – просто невозможно. Это роман! Но, открыл судьбоносные дебаты по бюджету 2026 года лично мэр столицы.

По словам Виестурса Клейнбергса («Прогрессивные»), работа над ним началась еще летом прошлого года, но «к сожалению, в начале года пришла информация, что прогнозы о подоходном налоге с населения были слишком оптимистичны…».

Затянули пояса

Господин председатель сразу оговорился, что не хочет говорить о мегапроектах, реиндустриализации, но – выступает как отец троих детей.

– Каждая отрасль затянула пояса, – признался В.Клейнбергс.

В сфере сообщений он выдвинул приоритет – до 2028 года перестроить Вантовый мост. Почти готов Земитанский путепровод, а мост на Кундзиньсалу уберет транзит из Центра, сохранив исторический булыжник. Но первичным остается вопрос безопасности:

– Я не хочу видеть ни одного ребенка или старика, который был бы сбит на улицах Риги.

Программа устройства переходов и уличного освещения будет начата в 2026 году, а затем заработает с удвоенной скоростью. Пилотный проект начат в Иманте. Полиция самоуправления ведет усиленное патрулирование на трафарированных авто, дабы водитель в виду стражей порядка снижал скорость.

Оптимизируются маршруты общественного транспорта – их в сотрудничестве с ближайшими самоуправлениями продлевают до Ропажи и Марупе.

Требуется замена мышления

В социальной сфере В.Клейнбергс акцентировал дополнительное финансирование Сиротского суда; социальную помощь. 1200 детей прошли курсы по определению признаков инсульта, дабы вовремя вызвать скорую. Что касается обучения латышскому языку – то столица «никогда не делала так много». Градоначальник пообещал также всевозможное публично-частное партнерство, проведение кружков и пр. Видимо, в ознаменование всех этих инициатив, в холле Рижской Думы были установлены столы для новуса и настольного тенниса!

Привлечению инвесторов и профессионалов поможет строительство домов для молодых специалистов. Упомянул мэр и о развитии туризма – одной фразой, без конкретики. Лишь отозвался нелестно об «административных трюках», которые используют некоторые столицы стран Балтии…

Виестурс Клейнбергс поставил в планы перспективы водного транспорта, соединяющего берега Даугавы. Напомнил он и о территории Рижского свободного порта, занимающей 11% площади столицы, которая используется недостаточно. «Нужно менять мышление», – призвал мэр.

Рестораны как индикатор экономики города

Ваш автор привел в качестве примера 5,5-летней работы «коалиции перемен» то, что буквально на днях объявлено о закрытии знаменитого ресторана на улице Смилшу – латышские владельцы, миллионный капитал, а теперь будут недополучены налоги, и десятки человек станут безработными. На это господин Клейнбергс привел пример известного места Vincents, которое блистало высокой кухней, а сейчас его нет. И ничего. Зато развиваются модные, хипстерские заведения в Агенскалнсе, на улице Таллинас…

Мне пришлось напомнить г-ну Клейнбергсу, что вышеуказанным предприятием владел г-н Ритиньш, который скончался во время ковида – а сегодняшние предприниматели, слава Богу, живы и здоровы. Да и вряд ли туристы с тех же паромов пойдут настолько вглубь Риги, по маршрутам, которые рекомендует мэр. В общем, неубедительно как-то вышло по части поддержки бизнеса.

А вот другой депутат задает вопрос относительно очередей в социальные центры. Ответ, который дает мэр: в столице слишком многие люди регистрируются сразу в несколько учреждений. Такой вот «пережиток советского мышления»! Так или иначе, самоуправление с 1 июля увеличит стоимость ваучера на соцуслуги – с 840 до 1100 евро.

«Бюджет маркетинга Риги вдвое выше, чем Таллина»

Расходы составляет 6 миллионов евро! Мэр возразил – когда он приехал в Таллин, то узнал, что там для каждого строительного проекта нужно локальное планирование, что не нравится инвесторам.

– Они застряли в прошлом гораздо сильнее, – раскритиковал соседей мэр Риги.

Но не все так плохо в Таллине. Оппозиция указала, что в Риге можно было бы ввести бесплатный проезд на общественном транспорте – как у соседей (предложения были оценены в 35,33 миллиона евро).

На это В.Клейнбергс парировал, что в Таллине не произошло существенного снижения автомобильного трафика. Кстати, по поводу движения в столице он поклялся – за въезд в город для рижан плату вводить не будут! Вообще же господин мэр рассчитывает на путешественников из Польши, и в особенности – на медицинский туризм. Видимо, все проблемы со здоровьем собственного населения Рига уже решила…

С чего насыщается родина

Внимательно изучив доходную часть бюджета-2026, тут же обращаешь внимание, что подоходный налог, о коем говорил мэр, составляет около 2/3 доходов – а именно 934 млн евро. За ним следует налог на недвижимость в размере 118,7 миллиона. С большим отрывом идут налог на природные ресурсы – 2,2 миллиона, и налог на азартные игры – всего 730 тыс евро.

Также самоуправление намерено инкассировать 30,3 млн евро неналоговых доходов. В их число входят: доходы от предпринимательской деятельности и собственности обществ капитала Риги – 8,7 евро; пошлины самоуправления – 6,4 млн евро; денежные штрафы – 5,5 млн евро; прочие неналоговые доходы – 9,7 евро. В последнюю статью включены аренда и продажа муниципальной собственности.

В этом году наш бюджет пополняют 63 млн евро – средства проектов Евросоюза. Так что получается – денюжка с Брюсселя дает нашей столице лишь около 3,7%!

Кредиты же, которые Рига возьмет в 2026 году, составляют 129,1 млн евро. А на выплату по процентам собираются выделить – 62 млн евро.

Пример Юрмалы глаз колет

В процессе бюджетных слушаний В.Клейнбергсу также было указано, что ближняя Юрмала многократно превзошла столицу по суммам, которые выплачиваются за новорожденных. На что бургомистр ответил в духе – не в деньгах счастье.

– Пособия, конечно, легко продать избирателям, – пренебрежительно сказал мэр, который сам не прочь потрафить электорату.

Относительно питания в школах (4,5 миллиона евро на обеспечение ученикам 1-12 классов) В.Клейнбергс указал, что не все порции съедаются, и «образуются огромные биологические отходы». Что же до меню, калорий:

– Не надо смотреть с калькулятором, что эти дети едят.

Тем не менее, руководитель самоуправления признал, что для ряда семей школа – единственное место, где дети могут нормально покушать.

Ну а в целом В.Клейнбергс намерен придерживаться взятого курса на «оптимизацию», при коем в Риге, что ни год, сокращается число учебных заведений. Но главное, чтобы учебный процесс был – качественный.

– А не надо поддерживать школы с израсходованной инфраструктурой, в которых педагоги не хотят работать.

ИТОГО

После 10-часовых прений в среду поздно вечером Рига приняла бюджет с почти 13-процентным дефицитом: при доходах в 1 508 011 846 евро, расходы устанавливаются в размере 1 702 191 271 евро.