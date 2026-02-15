В субботу Ринкевичс участвовал в дискуссии в Мюнхене о поддержке Украины «Украина: будущий фронт». Президент подчеркнул важность поддержки Украины при одновременном продолжении политического и экономического давления на Россию.

Необходим взвешенный прагматизм для укрепления оборонных возможностей Европы и трансатлантического сотрудничества, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Как агентству LETA сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, Ринкевичс участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности с пятницы по воскресенье. В центре внимания конференции в этом году были сотрудничество Европы и США и расхождения во мнениях, перспективы достижения устойчивого мира в Украине и необходимое давление на Россию, а также обсуждение других актуальных геополитических вызовов.

В пятницу Ринкевичс вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом принял участие в дискуссии «Новая большая игра: переосмысление информации, технологий и глобальной власти», организованной Центром передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям. Президенты Латвии и Финляндии вместе с представителями технологических компаний, исследователями и экспертами обсудили влияние искусственного интеллекта и новых технологий на информационную среду, геополитическое соперничество в сфере технологического развития, а также возможности и риски влияния технологий на общественное мнение, в том числе в образовательном процессе.

В субботу Ринкевичс вместе с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом участвовал в дискуссии о поддержке Украины «Украина: будущий фронт». Президент подчеркнул важность поддержки Украины при одновременном продолжении политического и экономического давления на Россию, которая не демонстрирует готовности к достижению мира. По словам Ринкевичса, Россия не проявляет готовности и не предлагает никаких решений для достижения мира, вместо этого наблюдаются дипломатические игры и отказы.

«Я очень хочу и надеюсь, что совместные усилия лидеров США и Европы принесут плоды. Однако Россия отказывается от различных мирных решений, и нам приходится использовать не только дипломатические методы, но и прямое давление. Единственный способ попытаться продвинуться к достижению мира уже в этом году — это усилить как политическое, так и экономическое давление на Россию, в том числе увеличивая санкции, борясь с российским теневым флотом, а также продолжая оказывать поддержку Украине», — заявил Ринкевичс.

Президент отметил значение гарантий безопасности для Украины в мирных переговорах с целью достижения устойчивого мира. Ринкевичс подчеркнул, что для достижения мира необходимы сильные гарантии безопасности. Без них возникнут проблемы как в самой Украине, так и в Европе. «В Европе необходимо развивать такую оборонную промышленность и возможности, чтобы мы могли противостоять любому виду российского нападения. Мы уже говорили, что у Европы на самом деле много военных ресурсов, однако существуют трудности с их управлением. Но нам также следует признать, что в ближайшие годы роль США в обеспечении безопасности Европы будет незаменимой. Поэтому мы должны развивать собственные оборонные возможности и одновременно демонстрировать себя как надёжного партнёра по сотрудничеству», — подчеркнул Ринкевичс.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Ринкевичс также встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны обсудили активный политический диалог и тесное двустороннее сотрудничество, последовательный подход правительства Молдовы и прогресс реформ в процессе интеграции в Европейский союз. В разговоре также было уделено внимание опыту Молдовы в преодолении попыток вмешательства России в избирательные процессы. «Важно быть бдительными и координировать действия перед лицом гибридных угроз со стороны России, в том числе в контексте запланированных в этом году выборов в Сейм Латвии», — отметил Ринкевичс.

Президент также встретился с руководством американской компании оборонной промышленности Anduril Industries, обсудив возможности взаимного сотрудничества в развитии значимых военных возможностей.

В воскресенье президент вместе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской и министром по европейским делам Франции Бенжаменом Аддадом принял участие в панельной дискуссии основной программы Мюнхенской конференции по безопасности «Европейцы вместе: возвращение лидерства в более суровом мире».

В ходе дискуссии Ринкевичс отметил, что много внимания уделяется выступлениям, сделанным за пределами Европы, однако самим европейцам необходимо говорить о том, что должна делать Европа, чтобы стать сильнее. По мнению президента, во-первых, надежда не может быть стратегией. Во-вторых, необходим взвешенный прагматизм, чтобы продолжать реализацию уже давно согласованных задач в сферах обороны, цифрового суверенитета и энергетической независимости. «Мы все понимаем, что сильная Европа отвечает интересам нас самих и наших союзников, но сильная Европа не отвечает интересам наших противников», — подчеркнул президент.

Он пояснил, что в основе демократического и либерального порядка лежит способность осознавать различия во мнениях и, да, дискуссии иногда могут быть напряжёнными, но главное — уметь приходить к общим решениям. «Я по-прежнему надеюсь, что, несмотря на различия во взглядах, мы всё же сможем реформировать и преобразовать трансатлантические отношения через сотрудничество. Мы сами виноваты в том, что так долго оставляли без внимания вопросы обороны и другие проблемы. Ещё несколько лет назад зависимость европейской энергетики от российского газа и нефти была огромной», — отметил Ринкевичс в ходе дискуссии.

Завершая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, президент принял участие в дискуссии «Заключение: определяя трансатлантический путь после Мюнхена», организованной аналитическим центром «Атлантический совет».

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России