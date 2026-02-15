Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Они боятся развала правительства» 1 1379

Политика
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Они боятся развала правительства»
ФОТО: LETA

Политолог объяснил, почему премьер не рискнула "трогать" министра земледелия.

Напомним, что еще недавно премьер Эвика Силиня не исключила увольнения министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян) в свете скандал о поддержке деревообрабатывающей отрасли. Однако вскоре премьер "передумала" требовать отставки министра. Вот как это в социальной сети X объяснил политолог Филипп Раевский:

"В публичных заявлениях четко обозначены границы. Союз зеленых и крестьян ясно сказал, если тронут их министров, правительство тут же "падает". Это очень прямое и ясное решение. В то же время «прогрессивные» очень явно показывают, что им страшно падение правительства".

Читайте нас также:
#увольнение #социальные сети #страх #прогрессивные #правительство #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    А работать на государство эти боязливые - пробовали?

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео