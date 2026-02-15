Напомним, что еще недавно премьер Эвика Силиня не исключила увольнения министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян) в свете скандал о поддержке деревообрабатывающей отрасли. Однако вскоре премьер "передумала" требовать отставки министра. Вот как это в социальной сети X объяснил политолог Филипп Раевский:

"В публичных заявлениях четко обозначены границы. Союз зеленых и крестьян ясно сказал, если тронут их министров, правительство тут же "падает". Это очень прямое и ясное решение. В то же время «прогрессивные» очень явно показывают, что им страшно падение правительства".