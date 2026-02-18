Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для управления Gors предложено создать фонд 1 158

Политика
Дата публикации: 18.02.2026
LETA
Изображение к статье: Для управления Gors предложено создать фонд
ФОТО: LETA

Для управления концертным залом "Gors" предложено создать фонд, участниками которого станут как государственные, так и муниципальные юридические лица, сообщила в среду на заседании латгальской подкомиссии парламентской комиссии по правам человека и общественным делам государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Фонд будет сформирован Министерством культуры, Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), Резекненским самоуправлением, ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" и концертной организацией ГООО "Latvijas koncertti", которой делегированы государственные функции по обеспечению доступности культуры. Каждая из сторон должна вложить в фонд свои средства.

Председатель исполнительного совета Латгальского конгресса Агрис Битанс, предложил рассмотреть возможность участия в фонде какой-нибудь неправительственной организации, например, Латгальского культурного общества. Вилсоне сказала, что такое предложение может быть рассмотрено, но при этом следует учитывать, что каждая сторона должна внести свой вклад.

Фонд будет выполнять задачи государственной культурной политики и задачи Резекненского самоуправления. Наблюдательный совет фонда - представители пяти учредителей - будет выполнять надзорные и консультативные функции. В законе также планируется прописать, что имущество фонда должно использоваться только для его деятельности, а также для реализации его функций и задач.

Финансовыми ресурсами фонда будут дотация из государственного бюджета, дотация из муниципального бюджета, доходы от хозяйственной деятельности, а также дары и пожертвования.

По словам Вилсоне, в этом случае все права собственности будут переданы фонду, а "Gors" не будет принадлежать ни самоуправлению, ни государству.

Министерство культуры планирует передать это предложение в правительство на следующей неделе.

"Это что-то совершенно новое для нас", - сказал исполняющий обязанности мэра Резекне, вице-мэр Янис Тутинс.

Читайте нас также:
#Резекне #Латвия #культура #министерство культуры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    размечтались

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео