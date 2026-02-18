Ревизия эффективности Государственного контроля о неравных возможностях в основном образовании в целом содержит понятные выводы, однако часть изложенного в отчёте уже не отражает актуальную ситуацию, поскольку в системе образования уже начаты и реализуются существенные изменения, следует из позиции Министерства образования и науки (МОН), опубликованной на сайте Государственного контроля, пишет ЛЕТА.

В министерстве отмечают, что ревизия была необходима, так как она предоставляет фактическое обоснование и подтверждает имеющуюся у ведомства информацию о вызовах в сфере основного образования. Представленные в ревизии данные и выводы подтверждают необходимость продолжать начатые реформы и реализовывать запланированные политические инициативы. В то же время МОН подчёркивает, что ревизия охватывает период с 2021 по 2024 год, тогда как ситуация в 2026 году уже находится на иной стадии развития.

МОН напоминает, что в 2025 году были организованы шесть семинаров для руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием по всей Латвии. В ходе этих мероприятий была оценена качество ранее реализованных изменений, проанализированы вызовы и предоставлено углублённое рассмотрение вопросов, включённых в ревизию. На основе этих обсуждений министерство подготовило план действий, а также приступило к разработке и внесению необходимых нормативных актов и поправок в 2026 году и далее.

В МОН считают, что отдельные выводы ревизии могут создать впечатление, будто проблемы до сих пор не решались, однако часть выявленных вопросов уже находится в процессе реализации и постепенно решается.

Комментируя рекомендации Государственного контроля, министерство указывает, что в целом они понятны и могут служить основой для совершенствования системы. Работа по их внедрению основывается на четырёх принципах — обеспечении доступности основного образования для каждого ребёнка, формировании системных требований к качеству, укреплении системы поддержки для всех участников образовательного процесса и соблюдении возможностей государственного бюджета.

В качестве наиболее существенных причин проблем МОН называет прежнюю модель финансирования «Деньги следуют за учеником», трудности внедрения стандарта основного образования в период пандемии, а также стремительные изменения в обществе, на рынке труда и в сфере технологий.

В то же время у МОН есть отличная позиция по некоторым утверждениям, содержащимся в отчёте Государственного контроля, в том числе по вопросам автономии школ, видов оценочных работ и организации освоения учебного содержания.

Министерство не согласно с утверждением о неограниченной свободе образовательных учреждений в реализации обязательного содержания, указывая, что автономия осуществляется в рамках государственного стандарта и при чётко определённых результатах обучения. Также подчёркивается, что качество обучения нельзя оценивать только по традиционному формату учебного урока, поскольку современный педагогический процесс включает различные методы обучения, в том числе занятия вне школьных помещений.

Отдельные уточнения даны и по диагностическому и мониторинговому оцениванию, подчёркивая различие их целей и исполнителей. МОН указывает, что в отчёте эти понятия местами интерпретированы неполно, и подчёркивает, что образовательные учреждения и самоуправления вправе использовать различные инструменты оценивания в соответствии с приоритетами.

Также отмечается, что школам доступна единая методика работы с одарёнными учащимися, включая конкретные индикаторы и методические рекомендации. Основной вызов заключается в полноценном внедрении этих инструментов на практике. Поддержка учащихся с различными потребностями основана на дифференциации и индивидуальном подходе, что требует высокой профессиональной компетентности педагогов, дополнительного времени и общественного понимания современного образовательного процесса.

МОН также напоминает, что в общем и профессиональном образовании внедрена дифференцированная система аккредитации, а также приняты поправки к Закону об образовании, за которыми последует совершенствование подзаконных нормативных актов. Рост стоимости аккредитации соответствует общим тенденциям в сфере образования, включая повышение заработной платы педагогов и увеличение финансирования реализации образовательных программ.

Как сообщалось ранее, в ревизии Государственного контроля сделан вывод, что детям в Латвии не обеспечено равное по качеству основное образование.

Хотя в стране действует единый стандарт основного образования и школы аккредитованы, объём обучения, подходы к оцениванию и обеспечение поддержки в разных школах существенно различаются, что влияет на результаты учащихся и их возможности продолжить обучение на следующей ступени.