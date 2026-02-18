Напомним, что на сегодняшний полдень было назначено внеочередное заседание правительства, дабы рассмотреть законопроект минблага о расширении круга лиц, которые могли бы претендовать на жилищное пособие в связи с большими счетами за отопление. Предложения минблага были согласованы еще на заседании коалиции в понедельник. Однако незадолго до заседания правление Союза зеленых и крестьян приняло решение отложить на неделю рассмотрение данного вопроса на сегодняшнем заседании правительства. Причина - возражения Союза самоуправлений: муниципальные власти хотели обсудить вопрос о размере компенсации самоуправлениям со стороны государства. Однако заседание уже успели назначить и оно состоялось. На заседании развернулась полемика между премьером Эвикой Силиней и министром земледелия, одним из лидеров Союза зеленых и крестьян Армандом Краузе. Последний настаивал на том, чтобы вопрос был отложен до следующего ОЧЕРЕДНОГО заседания правительства, то есть до вторника, 24-го февраля. Премьер на это заявила, что именно "зеленые крестьяне" были теми, кто торопил с принятием решения, делал различные публичные заявления с упреками в адрес минфина, премьера за то, что якобы они медлят с оказанием поддержки населению. "Теперь же, когда минблаг подготовил свой проект и коалиция его поддержала, вы пытаетесь этот процесс затормозить. За свои слова все-таки надо отвечать", - не скрывала своего недовольства глава правительства. "Возражения самоуправлений появились только во вторник, поэтому мы и просим отложить принятие решения. 5 дней уже ничего не решать. Ведь понятно, что правительство в любом случае поможет жителям. Зато мы сможем согласовать все с самоуправлениями и потом уже депутатам будет легче с принятием решения", - пояснил свою позицию Армандс Краузе.

Дискуссия продолжалась более часа. В какой-то момент уже все шло к тому, чтобы правительство отложило принятие решения, поскольку коалиционный договор дает такое право партнерам по правительству просить отложить принятие решения на неделю. Однако под напором премьера и других министров от "Нового Единства" министр Краузе "сдался" и правительство приняло решение поддержать законопроект минблага. Документ уже завтра поступит в Сейм и депутаты наверняка его поддержат в нулевом чтении - то есть передачу в комиссию парламента. За неделю министры, депутаты и социальные партнеры попытаются улучшить подготовленный минблагом вариант поддержки домохозяйств. Поясним: законопроект лишь незначительно расширяет круг лиц, которые могут претендовать на жилищное пособие от самоуправлений - поднимается планка минимальных доходов одиноких пенсионеров, инвалидов и семей, где есть пенсионеры, дети и инвалиды. Это значит, что больше семей смогут, как малообеспеченные, претендовать на такое жилищное пособие. По подсчетам, эти изменения позволят еще 7 тысячам человек получить жилищное пособие. Согласитесь, это очень немного!

Кроме того, в начале марта правительство примет решение позволить и остальным домохозяйствам, если у них возникли финансовые сложности, не оплачивать сразу счета за отопление, а платить по частям, в том числе и в летний период, без штрафных санкций!