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Овечкин побил рекорд Гретцки 2 1761

Спорт
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV

Хоккеист Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Хоккеист забросил шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в середине второго периода. На момент публикации новости счет во встрече 2:1 в пользу «Айлендерс».

Овечкин забросил 895 шайб в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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(2)
  • бд
    борис думеш
    7-го апреля

    ок

    0
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    6-го апреля

    Молодец!

    49
    2

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