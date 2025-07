Your browser does not support the video tag.

Хоккеист Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги. Хоккеист забросил шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в середине второго периода. На момент публикации новости счет во встрече 2:1 в пользу «Айлендерс». Овечкин забросил 895 шайб в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах. Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года. Читайте нас также: Google News

