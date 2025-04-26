Эстонские власти неожиданно освободили танкер из «теневого флота» России

Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala может покинуть Эстонию, сообщил в субботу директор морской службы Транспортного департамента Кристьян Труу.

В ходе повторной проверки Департамент транспорта установил, что на танкере Kiwala устранены ранее выявленные недостатки, и судно получило разрешение покинуть Эстонию.

"Технически судно в порядке и может покинуть [страну]", – сказал Труу.

По данным Департамента транспорта, судно направляется в Россию.

Как сообщал bb.lv, военно-морские силы Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе 11 апреля. Эстония начала готовиться к операции вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В операции был задействован вертолет.

Танкер следовал из порта Сикка в Индии в российский порт Усть-Луга.

Эстонские СМИ сообщали, что танкер входит в так называемый «теневой флот», который помогает России обходит санкции ЕС.

Похоже, доказать это не удалось. Либо же последствия удержания танкера были слишком опасны, и проще было его отпустить в Россию.

Решению освободить танкер даже не помешало то, что он находился под санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады и Швейцарии за незаконную деятельность.