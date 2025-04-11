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ВМС Эстонии захватили танкер из «теневого флота» России 5 2579

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
ВМС Эстонии захватили танкер из «теневого флота» России

Утром в пятницу, 11 апреля, Эстония задержала нефтяной танкер Kiwala. Как утверждается – это судно из российского "теневого флота", занимающегося экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Об задержании рассказал командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк, которого цитирует ERR.

По словам эстонского командующего, задержание не связано с подозрениями в угрозе критической инфраструктуре.

Эстония начала готовиться к операции в четверг вечером, а сама операция началась в три часа ночи. В операции был задействован вертолет.

В 4:19 танкер Kiwala вошел в воды Эстонии (не уточняется в какие - территориальные или в экономическую зону). Согласно данным MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна, рядом с ним два военных корабля.

Танкер направлялся из индийского порта Сикка в российский порт Усть-Луга, то есть, по всей видимости, он шел без груза.

"У судна не было флага. Судно без флага. Такие суда по сути не должны передвигаться. Эстония применила в отношении судна право на его задержание с целью проверки", – пояснил Коммусаар

Судно было под санкциями в связи с предыдущей деятельностью в Европейском Союзе и направлялось в российскую Усть-Лугу.

На танкере находится 24 человека. По данным эстонских властей, капитан судна – гражданин Китая, он сотрудничает со следствием.

По информации украинского портала WarSanctions, владельцы и руководители судна регулярно менялись, чтобы избежать прямых связей с Россией и скрыть настоящих выгодоприобретателей.

В последнее время судно ходило под флагом Джибути.

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#эстония #нефть
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(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го апреля

    Джибути - основная религия — ислам суннитского толка (94 %). Чухонцы хоть поняли, с кем они связались и кто стоит за Джибути?

    13
    2
  • З
    Злой
    11-го апреля

    2 резиновые лодки при поддержке дельтоплана

    79
    4
  • З
    Злой
    11-го апреля

    2 резиновые лодки на вёсельном ходу при поддержке дельтоплана.

    55
    4
  • ФФ
    Федул Федулов
    11-го апреля

    Никогда не сомневался, ято Балтийские страны найдут проблемы на свои задницы...

    155
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го апреля

    Эстонские околовоенно-морские идиоты. Как там наказывается пиратство на море? Не боятся, что весь их военно-морской плот будет потоплен у причалов, и никакая 5-я статья НАТО не поможет?

    149
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