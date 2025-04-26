В Польше скандал из-за спикера Сейма, который делал снимки на похоронах папы

В польской политике бушует возмущение из-за спикера Сейма Шимона Головни, который во время похорон Папы делал фото с помощью мобильного телефона, сообщает RMF24.

Около 250 000 человек посетили в субботу заупокойную мессу на площади Святого Петра в Ватикане по папе Франциску. Среди них были политики и коронованные особы.

На церемонию в Ватикан прибыли также представители польского правительства, в том числе президент Анджей Дуда, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш и спикер Сейма Шимон Головня.

Поведение последнего вызвало настоящую бурю в Интернете.

Оппозиционные политики обвинили спикера в отсутствии торжественности, поскольку он начал фотографировать на мобильный телефон во время похорон.

"Позор на весь мир", „Нулевая серьезность, на глазах у всего мира", – говорится в некоторых комментариях.

Не пришлось долго ждать реакции спикера Сейма.

"Не надо иметь стыда раскручивать политическую войну в такой момент. На похороны Папы я пригласил в самолет людей, которые находятся в кризисе бездомности. Это представители группы, которой Франциск помогал особым образом. Мы молимся, мы переживаем, мы документируем и мы будем помнить вечно", – говорится в заметке Шимона Головни на X.