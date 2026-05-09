Пока в России отмечают 9 мая, кости павших во Второй мировой войне солдат складируются в Латвии в мешках.

После полномасштабного вторжения агрессора в Украину фактически прекратилась передача найденных в Латвии останков солдат Красной армии России или их перезахоронение на кладбищах, поскольку Москве до этих останков больше нет дела. Сейчас в Латвии уже хранится около 2000 костей красноармейцев. Что с ними делать дальше — никто толком не знает, сообщают Новости ТВ3.

Во время Второй мировой войны значительная часть территории Латвии стала полем боя, где и Красная армия, и вооруженные силы Германии понесли тяжелые потери. Точное число погибших в Латвии неизвестно, но с обеих сторон речь идет о десятках тысяч человек.

Уже 27 лет поиском и перезахоронением солдат в сотрудничестве с Комитетом Братских кладбищ занимаются добровольцы общества «Легенда». Его возглавляет Талис Эшмитс. Он рассказывает, что раньше каждый найденный солдат Красной армии означал запуск целого комплекса юридически регламентированных процедур, в результате которых останки репатриировали в Россию или перезахоранивали на одном из кладбищ советских солдат.

«Все работало более или менее нормально. Не скажу, что идеально, потому что в этом процессе не все всегда просто, но, по крайней мере, мы этим занимались. После 2022 года все остановилось», - уточняет Эшмитс.

Остановилось не со стороны Латвии, а по ту сторону границы. Поисковый отряд по-прежнему отправляется в экспедиции и регулярно получает звонки от людей, которые, например, во время строительных или хозяйственных работ находят кости солдат. Часть из них — останки красноармейцев, которые сейчас просто накапливаются.

На одном из складов недалеко от Риги в мешках с пометками о месте обнаружения уже хранится около 2000 костей красноармейцев, погибших на территории Латвии.

«Такое ощущение, что российской стороне это больше совсем не интересно. Они игнорируют ситуацию, потому что были случаи, когда останки были найдены и идентифицированы. В Латгале были найдены солдаты Красной армии. Родственники находятся в России и выразили желание вернуть их домой. Латвийская сторона на все согласилась, документы оформлены. Российская сторона — просто ничего не делает», — говорит Эшмитс.

Тем временем другие страны продолжают сотрудничество, и останки их солдат перезахораниваются. На том же складе рядом с мешками с костями стоят и небольшие гробы. Во всех них находятся останки немецких солдат, которые наконец — спустя 81 год после окончания войны — будут похоронены с почестями. Тем временем добровольцы «Легенды» продолжают свою работу, и если лопаты находят еще одного красноармейца, его останки не оставляют в земле.

«Мы с уважением эксгумируем их, перевозим на склад, или, как сейчас модно говорить, в костный депозитарий. А дальше уже смотрим, какие будут решения. Потому что нельзя подходить к этому так: Красная армия — значит нет. Во-первых, они все были людьми. Во-вторых, в этой армии были представители самых разных национальностей», - поясняет Эшмитс.

Во время Второй мировой войны латыши также оказались в рядах Красной армии. Считается, что всего в ее составе — как добровольно, так и по мобилизации — воевали около 100 тысяч латышей, более трети из которых домой не вернулись.