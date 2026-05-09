Полиция 9 мая задержала трех человек и начала 66 административных процессов 3 2087

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Возложение цветов к мемориалу в Даугавпилсе 9 мая.

Возложение цветов к мемориалу в Даугавпилсе 9 мая.

ФОТО: LETA

К вечеру 9 мая полиция в Латвии задержала трех человек и начала 66 административных процессов, связанных с прославлением военной агрессии и нарушением общественного порядка. Большинство нарушений зафиксировано в интернете, однако инциденты происходили и у памятных мест.

Государственная полиция сообщила, что 9 мая в Латвии прошло без серьезных происшествий, однако в течение дня правоохранители зафиксировали десятки нарушений, связанных с запрещенной символикой, провокациями и общественным порядком.

По данным полиции, до 20:00 было начато 66 административных процессов. Из них 37 связаны с публикациями и действиями в цифровой среде, еще 29 — с нарушениями в общественных местах.

Основная часть процессов касается использования символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

Троих человек в течение дня задержали.

В Вентспилсе мужчина прикрепил к одежде георгиевскую ленту и отказался предъявить документы полиции.

В Саласпилсе был задержан мужчина в настолько сильном алкогольном опьянении, что, по оценке полиции, он создавал угрозу общественному порядку и безопасности.

Еще один инцидент произошел в Лиепае. Там нетрезвый мужчина нарушал общественный порядок, нецензурно выражался и насмехался над поддержкой Украины со стороны Латвии. После отказа подчиниться требованиям полиции его задержали, а против него начали сразу четыре административных процесса.

Также полиция зафиксировала попытки возложения цветов на местах демонтированных советских памятников — в Риге и Даугавпилсе.

В Латвии такие действия трактуются как прославление военной агрессии и советских объектов, поэтому в отношении этих людей также начаты административные процессы.

Агентство LETA сообщило, что в рижском парке Узварас полиция задержала мужчину с цветами возле места, где до 2022 года находился памятник советским солдатам.

В течение дня фиксировались и другие инциденты. В Даугавпилсе мужчина с портативной колонкой включал песню, прославляющую военную агрессию, а в Риге на Плявниекском кладбище из автомобиля звучала песня о Красной армии.

Для жителей важно понимать: индивидуальное возложение цветов на местах захоронений не запрещено. Однако действия у демонтированных памятников полиция рассматривает иначе — как политическую акцию или прославление агрессии.

Правоохранители напоминают, что в Латвии запрещено публичное использование символики тоталитарных режимов и любых символов, оправдывающих военную агрессию.

9 мая полиция, Служба государственной безопасности и другие структуры работали в усиленном режиме по всей стране.

Тема 9 мая продолжает оставаться одной из самых чувствительных в латвийском обществе. Для части жителей дата связана с памятью о победе над нацизмом, тогда как для других — с советской оккупацией и потерей независимости стран Балтии.

#полиция #Латвия #символика #9 мая #интернет #общественный порядок
