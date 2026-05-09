Еврокомиссия предупредила авиаперевозчиков, что они не имеют права требовать с пассажиров дополнительные топливные сборы уже после оформления билетов. Поводом для заявления стал скандал вокруг лоукостера Volotea, который начал выставлять клиентам доплаты из-за роста цен на топливо.

ЕС предупредил, что авиакомпании не должны взимать с пассажиров дополнительные сборы за топливо после того, как они уже приобрели билеты.

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, которую цитирует AFP, сообщает Eurointegration.

Это заявление прозвучало на фоне того, как испанский лоукостер Volotea подвергся критике во Франции, где в отношении него ведется расследование после того, как он потребовал от клиентов оплатить топливные сборы уже после приобретения билетов.

Директор авиакомпании во Франции Жиль Госселен защитил эту меру.

"Законность нашей системы была подтверждена тремя независимыми юридическими фирмами, специализирующимися на воздушном транспорте и потребительском праве. Эта мера является прозрачной, она временная и действует в обе стороны, как в сторону повышения, так и в сторону понижения", – сказал Госселен агентству AFP.

Это заявление прозвучало на фоне значительных трудностей в авиационном секторе из-за высоких цен на энергоносители, вызванных войной на Ближнем Востоке.

В то же время в Еврокомиссии предупредили, что такие меры являются неприемлемыми.

"Авиакомпании могут корректировать свои опубликованные тарифы с учетом ситуации, но добавление топливного сбора к стоимости билета после его приобретения не может быть оправдано", – подчеркнула Итконен.

Любые изменения после бронирования могут "вызывать вопросы относительно недобросовестных коммерческих практик в рамках законодательства ЕС", добавила она.

В документе, опубликованном в пятницу и посвященном энергетическому кризису, который затронул авиационный сектор, ЕС заявил, что "любые изменения цены задним числом исключаются".

"Авиакомпании не могут включать в условия договора положения, позволяющие им повышать цену билета выше уровня, объявленного на момент покупки, просто потому, что топливо оказалось дороже, чем они рассчитывали", – заявила Европейская комиссия.

Единственным исключением являются пакетные туры, если продавец четко указал в договоре, что возможны изменения стоимости, связанные с топливом.

В таких случаях допускается повышение до восьми процентов, но если оно выше, клиент может согласиться или имеет право отменить бронирование.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

В Брюсселе подчеркнули, что авиакомпании могут менять тарифы только до продажи билета, а любые попытки повысить цену задним числом могут считаться нарушением прав потребителей, сообщает bb.lv. На фоне энергетического кризиса и подорожания топлива ЕС дал понять: финансовые проблемы перевозчиков не должны перекладываться на пассажиров после бронирования рейса.