Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме, обыграв китаянку Чжэн Циньвэнь в трех сетах. Для латвийской теннисистки это одна из самых заметных побед грунтового сезона.

В матче третьего круга Остапенко, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, которая находится на 32-й позиции WTA, — 4-6, 6-4, 6-4.

Матч получился непростым и несколько раз менял ход. В первом сете Остапенко вела 3-1, однако затем потеряла преимущество, проиграв несколько геймов подряд. Чжэн воспользовалась ошибками латвийки и завершила сет в свою пользу.

Во второй партии Остапенко удалось переломить игру. В концовке она выиграла три гейма подряд и сравняла счет по сетам.

В решающем сете латвийская теннисистка быстро захватила инициативу после неудачного старта и сумела удержать преимущество до конца встречи.

Победа принесла Остапенко 120 рейтинговых очков и выход в число 16 лучших на турнире.

Для латвийской теннисистки это важный результат на грунтовом покрытии — особенно после не самого стабильного начала сезона и раннего вылета на турнире в Мадриде на прошлой неделе.

В следующем раунде Остапенко встретится либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, занимающей 12-е место в мире, либо с россиянкой Анной Калинской.

По ходу турнира в Риме латвийка уже уверенно обыграла итальянку Лукрецию Стефанини и румынку Елену Русе.

Важно понимать: турнир WTA 1000 в Риме считается одним из ключевых этапов подготовки к «Ролан Гаррос», поэтому успешное выступление здесь часто рассматривается как показатель формы перед главным грунтовым турниром сезона.

Сейчас в активе Остапенко 13 побед в 24 матчах сезона.

Турнир в Риме завершится в конце следующей недели.