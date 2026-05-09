Европейский комитет регионов считает, что шумовое загрязнение в Европе недооценено и уже влияет не только на здоровье людей, но и на экономику. В Брюсселе предлагают ужесточить нормы по шуму, сократить ночные авиарейсы и усилить контроль за транспортом.

Европейский комитет регионов (КР) призвал Еврокомиссию активнее бороться с шумовым загрязнением и признать его одной из серьезных проблем общественного здоровья и окружающей среды.

Соответствующее заключение было принято на пленарной сессии КР в Брюсселе.

В документе отмечается, что хронический шум влияет не только на качество жизни, но и на здоровье людей, производительность труда и конкурентоспособность Евросоюза.

Комитет считает, что действующие меры ЕС оказались недостаточно эффективными. Несмотря на существующую систему картирования шума и планы действий, уровень шумового загрязнения в жилых районах заметно не снизился.

Особенно сильно проблема затрагивает жителей городов и социально уязвимые группы населения.

По данным КР, хронический шум и нарушения сна связаны с серьезными последствиями для здоровья — от стресса и сердечно-сосудистых заболеваний до преждевременной смерти и сокращения продолжительности здоровой жизни.

Комитет также обращает внимание, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует более строгие нормы шума, чем те, которые сейчас действуют в ЕС.

На этом фоне КР предлагает пересмотреть европейскую Директиву по экологическому шуму и установить более жесткие требования по его снижению.

Цель — сократить к 2030 году на 30% число людей, которые постоянно страдают от транспортного шума.

Для обычных жителей это может означать более строгие ограничения для транспорта и авиации — особенно в ночное время.

Среди предложений — сокращение числа ночных авиарейсов, ужесточение требований к уровню шума автомобильных шин, развитие сети шумовых сенсоров и борьба с преднамеренно модифицированными громкими транспортными средствами.

Отдельное внимание уделяется природе. В КР заявили, что транспортный шум уже затрагивает почти треть охраняемых территорий Natura 2000, нарушая поведение животных и экосистемы.

Комитет призывает создать долгосрочную общеевропейскую стратегию борьбы с шумом, а также предусмотреть отдельное финансирование для городов и регионов, которым придется внедрять новые меры.

Важно понимать: шумовое загрязнение в ЕС все чаще рассматривается не просто как вопрос комфорта, а как полноценная экологическая и медицинская проблема — наравне с загрязнением воздуха.

Пока предложения носят рекомендательный характер, однако тема ужесточения норм по шуму в Европе постепенно выходит на более высокий политический уровень.