На нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining в американском штате Луизиана произошел сильный взрыв, после которого начался крупный пожар. Огонь удалось локализовать, информации о пострадавших пока не поступало.

Как передает телеканал Fox 8 со ссылкой на официальные лица и свидетелей, катастрофа произошла НПЗ Chalmette Refining компании PBF Energy, расположенном на территории города Чалметт.

Как уточнили представители предприятия, первоначальный хлопок произошел в районе одного из рабочих блоков. После этого возник пожар, который к настоящему времени удалось ликвидировать.

Согласно предварительной информации, сведения о пострадавших в результате происшествия не поступали. Причины случившегося на объекте в настоящее устанавливает специальная следственная группа.

Сейчас специалисты выясняют причины аварии на предприятии PBF Energy. Несмотря на отсутствие сообщений о жертвах, инцидент вновь привлек внимание к вопросам промышленной безопасности на крупных нефтеперерабатывающих объектах США, пишет bb.lv.