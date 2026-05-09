После вспышки хантавируса на круизном судне «MV Hondius» власти более чем десяти стран начали масштабное отслеживание пассажиров и их контактов. Часть людей уже успела разъехаться по миру до того, как стало известно о заболевании.

Международные службы здравоохранения пытаются сдержать распространение хантавируса после вспышки на круизном судне «MV Hondius».

Сейчас под наблюдением находятся сразу несколько групп людей: пассажиры, оставшиеся на борту лайнера, туристы, ранее сошедшие на берег на острове Святой Елены, а также пассажиры двух авиарейсов, на которых находились заболевшие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с судном уже связаны восемь случаев заражения, пять из которых подтверждены лабораторно. Три человека умерли.

Самая сложная проблема для эпидемиологов заключается в том, что часть пассажиров более двух недель свободно перемещалась по разным странам до того, как о вспышке стало известно официально.

Одним из главных очагов стали около 30 пассажиров, сошедших с лайнера на острове Святой Елены в Южной Атлантике в период с 21 по 24 апреля.

ВОЗ уведомила двенадцать стран, граждане которых покинули судно. Сейчас каждая страна самостоятельно отслеживает контакты своих граждан.

Первый подтвержденный случай вне корабля уже зарегистрирован в Швейцарии: заболевший мужчина после возвращения почувствовал недомогание в Цюрихе и был госпитализирован.

Дополнительную тревогу вызвали два авиарейса, связанные с заболевшей пассажиркой из Нидерландов, которая позже умерла в Йоханнесбурге.

На одном из рейсов Airlink между островом Святой Елены и Йоханнесбургом находились 88 человек. Южная Африка, Франция, Сингапур и другие страны сейчас устанавливают и проверяют пассажиров этого рейса.

Еще один эпизод связан с рейсом KLM из Йоханнесбурга в Амстердам. Женщина успела подняться на борт, но из-за плохого самочувствия ее вывели из самолета до вылета. Тем не менее она провела в салоне около 45 минут, после чего умерла в больнице.

Из-за этого власти разных стран теперь наблюдают за пассажирами, сидевшими рядом с ней в самолете.

Тем временем сам лайнер направляется к Тенерифе. Около 150 человек, оставшихся на борту, находятся под медицинским контролем: действует изоляция, а высадка будет проходить по специальной схеме с минимальными контактами с местным населением.

Испанских пассажиров планируют поместить на карантин сроком до 45 дней.

Важно понимать: речь идет об андском варианте хантавируса — это редкий штамм, который способен передаваться от человека к человеку. Большинство других хантавирусов распространяются только через контакт с зараженными грызунами.

Сейчас специалисты считают, что первоначальное заражение произошло еще до посадки на лайнер, вероятно во время пребывания туристов в Южной Америке.

Несмотря на тревогу, эксперты призывают не сравнивать ситуацию с пандемией COVID-19. Хантавирус передается значительно хуже, а вторичные цепочки заражения возникают редко.

По данным ВОЗ, общий риск для общественного здоровья пока оценивается как низкий.

Однако врачи предупреждают, что новые случаи еще могут появиться: инкубационный период вируса достигает шести недель.