Ожидается, что на ближайшем коалиционном совете правящие обсудят внесенный в повестку дня заседания правительства доклад о прогрессе в создании всеобъемлющей системы обороны.

"Реагируя на меняющиеся вызовы безопасности, система государственной обороны Латвии должны быть всеобъемлющей и должна основываться на готовности всего общества и государственных структур преодолевать любые виды кризиса, а также на устойчивости против внешнего воздействия", - в частности, говорится в докладе, который представляет собой отчет о проделанной работе. А что уже сделано? Чиновники минобороны рапортуют о том, что изданы брошюры о действиях самоуправлений в случае войны, о действиях населения в случае войны или в кризисной ситуации, введена служба обороны государства, проведены многочисленные учения по гражданской обороне, усилена система кибербезопасности...

Также коалиционные партнеры могут обменяться мнениями по поводу продвижения предложений рабочей группы по уменьшению бюрократии. Правящие хотят продемонстрировать способность быстро принять внесенные рабочей группой предложения.

Судя по всему, правящие дадут зеленый свет предложению минфина о том, чтобы предоставить право тем, кто в ближайшие месяцы и годы выйдет на пенсию, объединить свои накопления во втором пенсионном уровне с первым пенсионным уровнем и тем самым предотвратить финансовые потери из-за нестабильности на фондовых рынках.

Правящие могут обсудить и подготовленную министерством сообщений инициативу о том, чтобы фактически отменить потолок повышения зарплат в государственных обществах капитала, которые курирует именно минсообщений. Как известно, в этом году был установлен потолок повышения зарплат во всех госучреждениях, кроме полиции и других служб обеспечения безопасности страны. Зарплаты не могут вырасти более чем на 2,6%. Однако теперь минсообщений просит для почти всех "своих" предприятий сделать исключение и позволить им все-таки повысить оклады в большем размере. МВД тоже не осталось в стороне и призвало правительство "поднять потолок" роста зарплат работников поликлиники МВД. А именно: чтобы можно было повысить зарплаты не в пределах 2,6%, а в пределах - 4,62%.

Рискнем предположить, что коалици одобрит "повышение" потолков или даже их отмену.