Сборная Латвии по хоккею отправится на чемпионат мира, который в этом году пройдет в Швеции и Дании, с пятью дебютантами.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш сегодня объявил состав, который в четверг отправится в Стокгольм. В него включены пять игроков, ранее не игравших на чемпионатах мира.

Самым опытным игроком в составе является капитан Каспарс Даугавиньш, для которого это будет уже 13-й чемпионат мира, а Оскарс Цибульскис отправится на турнир в 11-й раз.

Всего в составе — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

На чемпионат мира в элитном дивизионе можно заявить 22 полевых игрока и трёх вратарей.

Из числа тех, кто до сих пор готовился к чемпионату вместе с командой, в состав не вошли защитники Наурис Сейейс, Арвилс Бергманис и Ральфс Бергманис, а также нападающие Кристапс Скрастиньш, Райнерс Руллерс и Раймондс Витолиньш.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией. Первый матч Латвии состоится в субботу против Франции.

Состав мужской сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира:

Вратари: Марек Митен («Spišska Nova Ves», Словакия), Густавс Давис Григалс («Dukla Trenčín», Словакия), Кристерс Гудлевскис («Fischtown Pinguins», Германия)

Защитники: Микс Тумановс («JYP Jyväskylä», Финляндия), Кристапс Зиле («Verva Litvínov», Чехия), Маркус Комулс («Rytíři Kladno», Чехия), Робертс Мамчиц («Energie Karlovy Vary», Чехия), Янис Якс («Energie Karlovy Vary», Чехия), Ралфс Фрейбергс («Mountfield Hradec Králové», Чехия), Оскарс Цибульскис («Blue Fox Herning», Дания), Кристианс Рубинс («Škoda Plzeň», Чехия)

Нападающие: Каспарс Даугавиньш (без клуба), Харалдс Эгле («MHK 32 Liptovský Mikuláš», Словакия), Рихардс Букартс («Ridera Vítkovice», Чехия), Феликс Гаварс (Университет Сент-Лоренса, NCAA), Анрийс Равинскис («HPK Hämeenlinna», Финляндия), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары, NCAA), Мартиньш Лавиньш (Университет Нью-Гемпшира, NCAA), Томс Андерсонс («La Chaux-de-Fonds», Швейцария), Мартиньш Дзиркалс («Skellefteå AIK», Швеция), Оскарс Батня («Mountfield Hradec Králové», Чехия), Филипс Бунцис («Odense Bulldogs», Дания), Эдуардс Тралмакс («Rytíři Kladno», Чехия), Данс Лочмелис («Providence Bruins», AHL), Рудолфс Балцерс («ZSC Lions», Швейцария)

Как сообщал bb.lv, в рамках подготовки к чемпионату мира латвийские хоккеисты в первых двух контрольных матчах в гостях обыграли Австрию, затем в Риге сыграли два матча с Финляндией — сначала одержали победу со счётом 3:2, а затем проиграли 1:4.

После этого дома в матчах с Швейцарией латыши выиграли 3:2 по буллитам и уступили 2:4, а на прошлой неделе на выезде победили Норвегию 2:1, но на следующий день в последнем контрольном матче проиграли ей 1:2.

Чемпионат мира 2025 года начнётся в конце этой недели и пройдёт в Стокгольме, где будет выступать и сборная Латвии, а также в датском городе Хернинге.