Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ни одного игрока НХЛ: назван состав сборной Латвии на Чемпионат мира по хоккею 1 2259

Спорт
Дата публикации: 06.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда-то Харийс Витолиньш (в центре) вел к победе хоккеистов России. Теперь ведет сборную Латвии.

Когда-то Харийс Витолиньш (в центре) вел к победе хоккеистов России. Теперь ведет сборную Латвии.

Сборная Латвии по хоккею отправится на чемпионат мира, который в этом году пройдет в Швеции и Дании, с пятью дебютантами.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш сегодня объявил состав, который в четверг отправится в Стокгольм. В него включены пять игроков, ранее не игравших на чемпионатах мира.

Самым опытным игроком в составе является капитан Каспарс Даугавиньш, для которого это будет уже 13-й чемпионат мира, а Оскарс Цибульскис отправится на турнир в 11-й раз.

Всего в составе — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

На чемпионат мира в элитном дивизионе можно заявить 22 полевых игрока и трёх вратарей.

Из числа тех, кто до сих пор готовился к чемпионату вместе с командой, в состав не вошли защитники Наурис Сейейс, Арвилс Бергманис и Ральфс Бергманис, а также нападающие Кристапс Скрастиньш, Райнерс Руллерс и Раймондс Витолиньш.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией. Первый матч Латвии состоится в субботу против Франции.

Состав мужской сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира:

Вратари: Марек Митен («Spišska Nova Ves», Словакия), Густавс Давис Григалс («Dukla Trenčín», Словакия), Кристерс Гудлевскис («Fischtown Pinguins», Германия)

Защитники: Микс Тумановс («JYP Jyväskylä», Финляндия), Кристапс Зиле («Verva Litvínov», Чехия), Маркус Комулс («Rytíři Kladno», Чехия), Робертс Мамчиц («Energie Karlovy Vary», Чехия), Янис Якс («Energie Karlovy Vary», Чехия), Ралфс Фрейбергс («Mountfield Hradec Králové», Чехия), Оскарс Цибульскис («Blue Fox Herning», Дания), Кристианс Рубинс («Škoda Plzeň», Чехия)

Нападающие: Каспарс Даугавиньш (без клуба), Харалдс Эгле («MHK 32 Liptovský Mikuláš», Словакия), Рихардс Букартс («Ridera Vítkovice», Чехия), Феликс Гаварс (Университет Сент-Лоренса, NCAA), Анрийс Равинскис («HPK Hämeenlinna», Финляндия), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары, NCAA), Мартиньш Лавиньш (Университет Нью-Гемпшира, NCAA), Томс Андерсонс («La Chaux-de-Fonds», Швейцария), Мартиньш Дзиркалс («Skellefteå AIK», Швеция), Оскарс Батня («Mountfield Hradec Králové», Чехия), Филипс Бунцис («Odense Bulldogs», Дания), Эдуардс Тралмакс («Rytíři Kladno», Чехия), Данс Лочмелис («Providence Bruins», AHL), Рудолфс Балцерс («ZSC Lions», Швейцария)

GqQohWLWwAALjoF.jpg

Как сообщал bb.lv, в рамках подготовки к чемпионату мира латвийские хоккеисты в первых двух контрольных матчах в гостях обыграли Австрию, затем в Риге сыграли два матча с Финляндией — сначала одержали победу со счётом 3:2, а затем проиграли 1:4.

После этого дома в матчах с Швейцарией латыши выиграли 3:2 по буллитам и уступили 2:4, а на прошлой неделе на выезде победили Норвегию 2:1, но на следующий день в последнем контрольном матче проиграли ей 1:2.

Чемпионат мира 2025 года начнётся в конце этой недели и пройдёт в Стокгольме, где будет выступать и сборная Латвии, а также в датском городе Хернинге.

×
Читайте нас также:
#хоккей
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
0
0
9
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео