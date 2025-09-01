Baltijas balss logotype
У наших баскетболистов в понедельник важная игра для выхода в плей-офф 0 750

Спорт
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
У наших баскетболистов в понедельник важная игра для выхода в плей-офф
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу сегодня в Риге в своём предпоследнем, четвёртом матче группового этапа чемпионата Европы встретится с Португалией, и в случае победы сделает крупный шаг к выходу в плей-офф, пишет ЛЕТА.

Матч на «Арене Xiaomi» начнётся в 18:00, прямую трансляцию покажет телеканал TV3.

В первом матче дня в группе A в 14:45 сыграют Эстония и Турция, а в третьей игре в 21:15 встретятся Сербия и Чехия. Если латвийские баскетболисты обыграют Португалию, а затем победят сербы, Латвия обеспечит себе место в 1/8 финала.

Игры других сборных транслируются в прямом эфире на каналах «Go3 Sport».

В группе A после трёх матчей по три победы и гарантированное участие в 1/8 финала имеют Турция и Сербия. У Латвии, Эстонии и Португалии — по одной победе, у Чехии — три поражения.

Сегодня четвёртые игры пройдут и в параллельной группе B в Тампере: в 13:30 встретятся Швеция и Черногория, в 16:30 — Германия и Великобритания, в 20:30 — Литва и Финляндия.

В группе B также известны две команды, вышедшие в 1/8 финала — это Германия и Финляндия, одержавшие по три победы. У Литвы — две победы, у Швеции — одна, а Великобритания и Черногория проиграли по три матча каждая.

В заключительном матче группы A сборная Латвии в среду встретится с Чехией.

Латвия начала турнир с тяжёлого поражения от Турции — 73:93, затем вырвала трудную победу над Эстонией — 72:70, а в субботу в напряжённой концовке уступила Сербии — 80:84. Португальцы в первой игре турнира обыграли Чехию в малорезультативном матче — 62:50, затем уступили Сербии — 69:80 и потерпели разгромное поражение от Турции — 54:95.

В матче против Сербии форвард сборной Латвии Андрей Гражулис получил травму стопы, и для него финальный турнир завершён.

В последний раз Латвия встречалась с Португалией в квалификации чемпионата Европы 2009 года. В первой игре была одержана убедительная победа, поэтому поражение во втором матче с разницей в два очка не имело решающего значения.

Главному тренеру Луке Банки в сборной Латвии помогают тренеры Янис Гайлитис, Артур Висоцкий-Рубенис, Жанис Пейнерс и Давис Чодерс, а также тренер по физической подготовке Оскар Эрнштейн.

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, которые в четырёх группах с конца августа до начала сентября играют в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который также пройдёт в Риге в первой половине сентября, где определятся обладатели медалей. В 1/8 финала сыграют команды групп A и B, а также групп C и D.

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 17
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 15
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 255
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 65
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 44
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 66
