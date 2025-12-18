Сейм в четверг принял решение признать фигуриста Федора Кулиша гражданином Латвии, сохранив за ним возможность сохранить также гражданство Украины, пишет LETA.
Кулиш является кандидатом на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Он родился в 2005 году в Киеве, а в Латвии проживает с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С 2023 года Кулиш представляет Латвию на международных соревнованиях, он также является чемпионом Латвии по фигурному катанию 2025 года.
Представляя Латвию, Кулиш занял 14-е место на чемпионате Европы 2025 года, 24-е место на чемпионате мира 2025 года, 1-е место на турнире "Volvo Open Cup 54th 2025", 7-е место на "Sonja Henie Trophy 2025", 1-е место на "Daugava Open Cup 2025", 4-е место на "DenkovaStaviski Cup 2024", 29-е место на чемпионате Европы 2024 года, 25-е место на юниорском чемпионате мира 2024 года, 3-е место на этапе юниорского Кубка мира ISU "Armenian Cup 2023" и 1-е место в юниорской группе на "Volvo Open Cup 50th 2023".
Завоёванное Кулишом 24-е место на чемпионате мира обеспечило Латвии вторую путёвку на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо в мужской дисциплине фигурного катания. Вторую путёвку добыл Денис Васильев, занявший 11-е место.
Латвия — одна из всего пяти стран, завоевавших более одной путёвки в этой категории на Олимпиаду.
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) поддержал предоставление Кулишу гражданства, отметив, что он является талантливым спортсменом, продемонстрировавшим значительные успехи и быстрый прогресс.
"Решающий вклад Кулиша на чемпионате мира 2025 года обеспечил Латвии историческую возможность впервые участвовать в Олимпийских играх с двумя спортсменами в мужской дисциплине фигурного катания", — подчеркнул ЛОК в письме Сейму, выразив уверенность, что у него есть высокий потенциал достичь выдающихся результатов на международной арене, в том числе на Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
В свою очередь, Латвийская ассоциация фигурного катания отметила, что Кулиш интегрируется в латвийское общество, осваивает латышский язык, знакомится с культурой, традициями и образом жизни Латвии и в тренировках, соревнованиях и повседневном общении проявляет уважение к латвийскому государству, его народу и ценностям.
Комиссия Сейма по вопросам гражданства, миграции и общественной сплочённости обратилась в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) с просьбой проверить соответствие Кулиша требованиям закона о гражданстве и получила подтверждение, что у государственных органов Латвии нет информации о применимости к нему каких-либо ограничений, указанных в статье 11 Закона о гражданстве. В то же время УДГМ подчеркнуло, что в порядке натурализации он в настоящее время не может получить гражданство.
Комиссия рассмотрела представленные документы и заслушала объяснения Кулиша о его будущих планах и мотивации стать гражданином Латвии. Кулиш связал своё будущее с Латвией, что подтвердил на заседании комиссии. Изучив всю полученную информацию, комиссия поддержала признание Кулиша гражданином Латвии по специальному закону. На заседании комиссии Кулиш принёс торжественную клятву на верность Латвийской Республике.
