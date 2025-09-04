Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нужно продолжать в том же духе - Порзиньгис 0 601

Спорт
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Нужно продолжать в том же духе - Порзиньгис
ФОТО: LETA

Мужской сборной Латвии по баскетболу на финальном турнире чемпионата Европы необходимо сохранить набранный ритм в матчах группового этапа, заявил в разговоре с журналистами игрок национальной команды Кристап Порзиньгис, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, сборная Латвии, ранее обеспечившая себе место в 1/8 финала, в последнем матче группового этапа финального турнира чемпионата Европы разгромила Чехию со счётом 109:75.

«Мне кажется, что от игры к игре мы прибавляли. Это было самое главное. Завершили на хорошей ноте. Траектория движется в правильном направлении, и нужно продолжать в том же духе. Мы поймали ритм в плане командной химии. Так и нужно продолжать, надеюсь, что к следующей игре будет ещё лучше», — пояснил Порзиньгис.

Он отметил, что игра с Чехией, в которой ничего не решалось, напомнила матчи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

«В итоге я сыграл всего чуть меньше 20 минут, была возможность выпустить всех и немного разогнаться. Классно, что все получили возможность побегать. Нелегко тем, кто играет меньше, сразу войти в матч», — добавил он.

После первых четырёх матчей группового этапа Порзиньгис в среднем допускал по пять ошибок за игру и признал, что за всю карьеру у него не было такого количества потерь на отрезке из нескольких матчей.

«Так получилось — какие-то фолы в атаке, попытки передать мяч в штрафную. Я не вникал, но, похоже, у меня никогда не было в среднем по пять ошибок за игру. Думаю, что это тоже улучшится — как и точность бросков, и общая эффективность», — подчеркнул Порзиньгис.

Рихард Ломаж закончил матч с шестью очками и десятью результативными передачами, что стало его рекордом в составе сборной. Порзиньгис охарактеризовал его как очень хорошего игрока.

«Он дерзкий, и он совсем не боится. Он создаёт моменты, готов атаковать. Сегодня он сделал всю свою работу. Оба разыгрывающих с небольшими травмами, так что респект Ломажу — десять результативных передач, он был на уровне», — рассказал Порзиньгис.

В субботу баскетболисты Латвии проведут матч 1/8 финала чемпионата Европы в Риге.

Читайте нас также:
#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 158
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 199
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 253
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 12
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 21
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 43
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 42
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 97
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 78
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 12
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 21
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео