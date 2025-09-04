Нужно продолжать в том же духе - Порзиньгис

Мужской сборной Латвии по баскетболу на финальном турнире чемпионата Европы необходимо сохранить набранный ритм в матчах группового этапа, заявил в разговоре с журналистами игрок национальной команды Кристап Порзиньгис, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, сборная Латвии, ранее обеспечившая себе место в 1/8 финала, в последнем матче группового этапа финального турнира чемпионата Европы разгромила Чехию со счётом 109:75.

«Мне кажется, что от игры к игре мы прибавляли. Это было самое главное. Завершили на хорошей ноте. Траектория движется в правильном направлении, и нужно продолжать в том же духе. Мы поймали ритм в плане командной химии. Так и нужно продолжать, надеюсь, что к следующей игре будет ещё лучше», — пояснил Порзиньгис.

Он отметил, что игра с Чехией, в которой ничего не решалось, напомнила матчи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

«В итоге я сыграл всего чуть меньше 20 минут, была возможность выпустить всех и немного разогнаться. Классно, что все получили возможность побегать. Нелегко тем, кто играет меньше, сразу войти в матч», — добавил он.

После первых четырёх матчей группового этапа Порзиньгис в среднем допускал по пять ошибок за игру и признал, что за всю карьеру у него не было такого количества потерь на отрезке из нескольких матчей.

«Так получилось — какие-то фолы в атаке, попытки передать мяч в штрафную. Я не вникал, но, похоже, у меня никогда не было в среднем по пять ошибок за игру. Думаю, что это тоже улучшится — как и точность бросков, и общая эффективность», — подчеркнул Порзиньгис.

Рихард Ломаж закончил матч с шестью очками и десятью результативными передачами, что стало его рекордом в составе сборной. Порзиньгис охарактеризовал его как очень хорошего игрока.

«Он дерзкий, и он совсем не боится. Он создаёт моменты, готов атаковать. Сегодня он сделал всю свою работу. Оба разыгрывающих с небольшими травмами, так что респект Ломажу — десять результативных передач, он был на уровне», — рассказал Порзиньгис.

В субботу баскетболисты Латвии проведут матч 1/8 финала чемпионата Европы в Риге.