Евробаскет-2025. Сборная Финляндии на стадии 1/8 финала сенсационно выбила из борьбы команду Сербии

В Риге состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Финляндии.

Встреча завершилась сенсационной победой Финляндии над одним из фаворитов турнира со счетом 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).

В составе сборной Финляндии отличился Лаури Маркканен, на счету которого 29 очков, восемь подборов и три передачи. 15 очков, три подбора и три передачи на свой счет записал Микаэль Янтунен.

Самым результативным игроком в составе 8-кратных чемпионов Европы стал Никола Йокич, набравший 33 очка, совершивший восемь подборов и отдавший три результативные передачи. Никола Йович набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.