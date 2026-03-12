На ближайшем пленарном заседании Сейма оппозиционеры опять предпримут попытку… «раздать» жителям их собственные накопления во втором пенсионном уровне.

Деньги — больным

Напомним, что на минувшей неделе большинство парламентариев не поддержало инициативу о том, чтобы предоставить латвийцам возможность изъять полностью или частично свои накопления во втором пенсионном уровне. Такая же участь постигла и еще одно предложение – об освобождении от уплаты подоходного налога с населения одного из работающих родителей, воспитывающих трех и более детей.

Но оппозиционные депутаты сдаваться не намерены – они немного видоизменили упомянутые инициативы и вновь внесли их в парламент.

Теперь предлагается разрешить латвийцам забирать свои накопления на втором уровне в определенных случаях: на лечение (операцию, другие медицинские манипуляции, лекарства), а также на погашение долгов и на приобретение единственного жилья.

Если эта инициатива будет отвергнута, что наверняка произойдет, то вскоре эта же фракция предложит третий, а затем четвертый и пятый варианты поправок, которые все будут сводиться к тому же самому — к праву жителей самим решать судьбу своих накоплений.

Кроме того, депутаты подготовили и очередные изменения в налоговое законодательство. Оппозиционные депутаты предлагают освободить от уплаты подоходного налога родителей уже четырех и более детей.

Очевидно, что оппозиция вплоть до выборов будет пытаться "торпедировать" правящих похожими инициативами, ведь они направлены на улучшение материального положения латвийцев и на поддержку демографии. А отказ властей (денег нет!) избиратель может интерпретировать, как отсутствие со стороны «Нового Единства» заботы о народе. Ну и проголосовать на выборах за политических конкурентов.

Но если эти предложения оппозиции не имеют пока шансов получить поддержку сеймовского большинства, то идея-фикс МВД об обязательной регистрации SIM-карт наверняка будет одобрена и передана для дальнейшего рассмотрения в комиссию парламента. Цель инициативы МВД — путем прекращения анонимной продажи SIM-карт уменьшить масштаб телефонного мошенничества.

О проделанном

На пленарном заседании депутаты заслушают отчет Эвики Силини об итогах деятельности ее правительства в минувшем году и планах на год текущий. Дебаты обещают быть очень долгими — уже записались десятки политиков, включая саму премьера Эвику Силиню, министра финансов и главу МИДа.

И о правилах коммуникации. В нынешнюю повестку дня пленарного заседания пока еще не включено принятие изменений в Закон о защите прав потребителей в третьем, окончательном чтении. Сперва эти поправки еще должна рассмотреть профильная комиссия.

Напомним, что речь идет о предложении Пунтулиса дополнить Закон о защите прав потребителей специальным разделом "Язык коммуникации". На этапе второго чтения были поддержаны поправки Пунтулиса, которые фактически обязывают покупателя общаться исключительно на латышском, а продавцу или другому лицу, оказывающему услуги, по существу запрещают общаться на ином языке, кроме латышского, даже если он этот другой язык знает.

Примечательно, что к третьему чтению сам Пунтулис исправил свои же поправки и предложил иную редакцию:

(1) Потребитель в Латвии имеет право на получение услуг на государственном языке. Оказывающее услугу лицо обязано обеспечить реализацию этого права.

(2) Оказывающее услугу лицо не обязано обслуживать получателя услуги на другом языке, кроме государственного.